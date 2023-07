Efter bål og brand på stadion: - En forbandet fiasko

Et banner blev sat i flammer, kanonslag bragede højlydt og romerlys blev kastet på banen, alt imens maskere AIK-tilhængere forsøgte at nå gæsterne fra Malmö.

Fodbolden var alt andet end i centrum, da de svenske storhold AIK og Malmö FF søndag aften tørnede sammen på Friends Arena i Stockholm.

Noget, der ærgrer AIK's administrende direktør, Fredrik Söderberg.

- Det er en forbandet fiasko, at det udspiller sig sådan her, sagde han ifølge Sportbladet efter kampen til Discovery.

- Jeg tror, at alle herinde er rigtig trætte af, at kampe bliver aflyst for hændelser som disse.

Også Malmö FFs træner Henrik Rydström tog afstand til urolighederne.

- AIK-tilhængerne satte ild til noget. Det er ikke så fandens smart. Vores tilhængere brændte kanonslag af. Det er heller ikke så fandens smart.

- Det ønsker vi ikke at se, udtalte Rydström til den svenske rettighedshaver.

Maskerede AIK-tilhængere på banen. Foto: Mickan Palmqvist/Ritzau Scanpix

Lang pause

Opgøret blev efter 56 minutters spil afbrudt på grund af balladen på tribunerne, og først 40 minutter senere vurderede kampens dommer, at det igen var sikkert at spille videre.

Den lange pause var ikke populær hos spillerne på de to hold.

- Jeg har ikke set, hvad der skete, så det vil jeg ikke kommentere på. Men afbrydelser er kedelige. Det er meget specielt og noget, man ikke er vant til som fodboldspiller, især ikke mig.

- Jeg håber ikke, jeg skal opleve det igen, lød det på bagkant af opgøret, som endte 0-0, fra Malmö FFs Pontus Jansson til Sportbladet.

Malmö indtager i øjeblikket Allsvenskans tredjeplads, mens AIK, der sidste sæson sluttede som nummer fem, er placeret på en mere skuffende 13. plads.