Efter brystsmutter: Nu bliver hun lagt for had

Megan Rapinoe er flyvende for tiden.

Hun er netop blevet verdensmester med USA og skovler personlige priser ind. Og hvis det ikke er nok, er hun godt i gang med at blive et ikon udenfor fodboldbanen.

Hun har åbent taget afstand fra den amerikanske præsident Donald Trump, hun har opfordret FIFA til at tage et kig på lønningerne i kvindefodbold og så taler hun for lighed og tolerance i samfundet.

Men det er ikke alle, der har taget vel imod Rapinoe.

Torsdag aften deltog amerikaneren ved det prisshowet ESPY (Excellence in Sports Performance Yearly Award, red.), hvor hun først og fremmest blev bemærket for en brystsmutter. Læs mere om den historie her.



(Artiklen fortsætter under billedet..)

Megan Rapinoe var en stor årsag til det amerikanske VM-guld. Foto: Ritzau Scanpix

Endnu en video på de sociale medier har dog også skabt opmærksomhed omkring Rapinoe.

Her kan man se fodboldstjernen skrive et autograf til en fan, men flere brugere er ikke begejstrede for, hvad de tolker som manglende engagement fra stjernen.

Især den britiske tv-vært Piers Morgan, der flere gange åbent har kritiseret Rapinoe, skyder med skarpt.

Wow. Doesn’t even look at him.. such an arrogant piece of work. https://t.co/BEJjGqIIhj — Piers Morgan (@piersmorgan) July 13, 2019

- Wow. Hun værdigede ham end ikke et blik. Virkelig en arrogant type, skriver han.

Der er dog også brugere, der kommer hende til forsvar og som påpeger, at man ikke kan konkludere noget som helst på baggrund af videoen.

Én ting kan man dog konkludere.

Megan Rapinoe har fået verdens opmærksomhed.

Ups! Fodboldstjerne i brystsmutter

Se også: Stjernens kys tog fusen på en hel nation

Se også: Forandrer verden: Sviner Trump i nyt tv-interview