Efter stor nytårsballade: Neymar ud af busken

Meldingerne gik på, at Neymar ville holde en stor nytårsfest, men nu benægter han gennem sine advokater

I Danmark er budskabet klart fra Mette Frederiksen: Aflys alle nytårsfester og vær ikke mere end ti samlet - heller ikke i privaten.

Beskeden er måske endda nået helt til Brasilien og Neymar.

I hvert fald havde PSG-stjernen angiveligt planlagt en større nytårsfest for 150 mennesker, som skulle vare i hele fem dage.

Hele arrangementet skulle afholdes i et palæ i Mangaratiba, som ligger tæt på den brasilianske storby Rio de Janeiro.

Gennem sine advokater benægter brasilianeren dog.

Ifølge dem har Neymar intet at gøre med festen, og den er i stedet arrangeret af eventbureauet Agencia Fabrica, skriver flere medier - heriblandt Goal og Get French Football News.

Neymar? Ja, han skal i stedet være sammen med sin familie, søn og fysioterapeut ifølge advokaterne.

Neymar og PSG spiller igen i efter julepausen 6. januar. Foto. Charles Platiau/Ritzau Scanpix

Agencia Fabrica skriver, at festen bliver holdt med strikse restriktioner for at undgå smitte.

Spørgsmålet er så, om det kan lade sig gøre til en fest med 150 mennesker i et land som Brasilien, der er hårdt ramt af corona.

Flere end 7,4 millioner er konstateret smittede, mens dødstallet har rundet 190.000 i landet.

Kun USA og Indien overgår Brasilien i antallet af døde.

