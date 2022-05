Efter vild sæson: Dansker hyldes i Tjekkiet

Det er kun gået én vej for Alexander Bah, siden han i januar 2021 skiftede fra SønderjyskE til SK Slavia Prag - og det er fremad med stormende succes.

Ti assists og tre mål står danskeren indtil nu noteret for i 24 kampe i indeværende sæson.

Og fredag fik højrebacken et ekstra klap på skulderen i form af titlen som årets forsvarsspiller i den tjekkiske liga.

Det er ikke kun i Tjekkiet, at 24-årige Alexander Bah har vist sig flot frem.

Også i Europa har han spillet en betydelig rolle for tjekkerne, der i Conference League nåede hele vejen til kvartfinalen, inden Feyenoord for en måned siden satte en stopper for festen.

Her nåede Bah to mål og to assists i 11 kampe.

I alt har Bah i denne sæson spillet 42 kampe for Slavia Prag, der i onsdags måtte se sig slået af Viktoria Plzen i kampen om det tjekkiske mesterskab. Sølvet er Prag-klubben dog sikre på. Foto: Ritzau Scanpix/Ondrej Deml

Benfica blandt bejlerne

En del tyder dog på, at Slavia Prags sæsonafslutning mod Sparta Prag i morgen kan blive Bahs sidste kamp for førstnævnte.

Det Lissabon-baserede medie A BOLA meldte tidligere på ugen, at portugisiske Benfica skulle være interesserede i Bah, og at der foregik forhandlinger mellem Benfica og Slavia Prag, der har kontrakt med Bah til sommeren 2025.

Det stemmer overens med Ekstra Bladets oplysninger, men hertil kan det tilføjes, at den portugisiske storklub angiveligt langt fra er alene om at have udset sig Bah.

- Spiller et niveau over

Derfor er der en spændende tid i vente for danskeren, hvis træner, Jindrich Trpisovsky, lyder som en, der godt ved, at han med al sandsynlighed må se Bah tabt for Slavia.

- Jeg vil ikke sige endeligt, at han forlader os, men vi ved, at han allerede spiller et niveau over den tjekkiske liga.

- Der er mange klubber, der er interesserede i ham, så vi er forberedte på, hvad end der måtte ske, udtalte Trpisovsky på en pressekonference tidligere på ugen.