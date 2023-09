Efter vildt tilbud: Vil ikke tale om det

37,5 millioner danske kroner over to sæsoner plus flere mulige bonusser oven i hatten.

Det er det enorme tilbud fra Al Shabab FC i Saudi-Arabien, som Brian Priske har afvist. Det kunne Ekstra Bladet afsløre søndag.

Den tidligere Superliga-træner er dog ikke meget for at tale om, hvorfor han har sagt nej til den store pose penge.

- Jeg kan ikke bekræfte, at jeg har afvist et tilbud fra Saudi-Arabien. Jeg prøver at gøre tingene på den rigtige måde, og det er ikke ved at kommentere på rygter, siger Brian Priske til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Jeg forstår godt interessen fra fans og medier i forhold til alle de historier og rygter, der florerer. Men jeg forholder mig til mit nuværende arbejde, og jeg er sindssygt glad for at være i Prag.

- Men det er klart, at når du har succes et sted, så vil der altid komme lidt interesse fra forskellige steder.

Han understreger, at han er glad for at være i Sparta Prag. Foto: Claus Bonnerup

Annonce:

Afviser ikke blankt

Det er ingen hemmelighed, at Saudi-Arabien er et meget kontroversielt land, der lokker de store stjerner med vanvittige beløb.

Hvis du spørger Brian Priske, om han kunne finde på at tage et job i Saudi-Arabien, så afviser han det ikke blankt.

- Generelt i livet skal man skal passe på med at være bombastisk i sine udmeldinger og moral. Man skal i hvert fald være voldsomt god, hvis man hele tiden skal holde sig inden for det, folk synes er okay og ikke okay, når det handler om at tage et arbejde et sted.

Brian Priske vil ikke tale om Saudi-Arabien.

Ingen klar plan endnu

I øjeblikket bor Brian Priske i Tjekkiet uden sin familie. Det skal han ikke blive ved med i mange år endnu, men en konkret plan for en hjemvenden til Danmark er endnu ikke fastlagt.

- Jeg er så heldig at være gift med en fantastiske kvinde, som også er meget ambitiøs, og som ligeledes lige nu ser en styrke i at give hinanden plads til at jagte karrieren. Jeg skal ikke være her de næste ti år. Det kan jeg i hvert fald ikke forestille mig.

Afsluttende sætter den tidligere FC Midtjylland-træner nogle ord på sin kontraktsituation i Sparta Prag. Aftalen udløber nemlig næste sommer.

- Når tiden er, skal vi selvfølgelig også have kigget på min kontrakt. Der går nok ikke så lang tid, før der sker noget.