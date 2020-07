Ejer sit eget fodboldhold

En gruppe af verdensstjerner har besluttet sig for at gå sammen.

De laver deres helt eget fodboldhold.

Blandt de mange kendisser er tennisstjerne Serena Williams og manden Alexis Ohanian, som er medstifter af underholdningshjemmesiden Reddit. Parrets toårige datter Olympia er også blevet gjort til medejer, skriver BBC.

- For en der bruger masser af timer på at spille fodbold med min toårige datter, vil jeg have hende til at være med på forreste række til denne revolution.

- Personligt investerer jeg sammen med min familie for at skabe flere muligheder i kvindesport, hvilket er vigtigt for min kone og mig, og vi vil være med til at lave en bedre fremtid for vores datter, siger Alexis Ohanian til Good Morning America.

Mor og datter bliver begge ejere af et nyt fodboldhold. Foto: Planet Photos/Ritzau Scanpix

Masser af kendisser er med

Stjerner fra Hollywood-verden gør også indtog i ejerkredsen. Det er blandt andre Star Wars-skuespiller Natalie Portman, Eva Longoria fra 'Desperate Housewives', Jennifer Garner fra 'Dallas Buyers Club' og Uzo Aduba, som er med i Netflix-serien 'Orange Is the New Black'.

Den store investorgruppe, som kalder sig Angel City, består desuden også af 14 tidligere amerikanske landsholdsspillere. Det er blandt andre verdensmester og OL-guldvinderne Mia Hamm, Julie Foudy, Joy Fawcett, Tisha Venturini-Hoch og Abby Wambach.

Los Angeles-mandskabet bliver efter planen det 11. hold i den nordamerikanske liga, NWSL, efter at Racing Louisville FC bliver det tiende hold i 2021.

Holdet skal træde ind i den bedste kvindelige fodboldrække i 2022.

Hvad holdet skal hedde, og hvilket stadion, der skal spilles hjemmekampe på, er endnu ikke besluttet. Holdet skal dog have hjemmebane i Los Angeles.

Kommissær for den kvindelige liga i USA Lisa Baird siger, at ligaen 'længe har søgt et hold i Los Angeles, hvor der allerede er massiv interesse for kvindefodbold'.

