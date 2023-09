Eks-FCK'ers vanvittige liv: Boyband, filmstjerne og millioner af beskeder

Kun i Ekstra Bladet

Rúrik Gíslason er en entreprenant mand.

For fem år siden blev han med et snuptag til et globalt sexsymbol under VM i Rusland, og nu nyder den tidligere FCK-kriger godt af sin enorme følgeskare, mens fodboldspillet pludselig virker som noget, der ligger meget langt væk.

Han har fart på.

Masser af fart på.