Eksplosion rammer spillerbus

En bombe eksploderede i Bahias spillerbus natten til fredag dansk tid. Gerningsmændene formodes at være klubbens egne fans

En hjemmelavet bombe eksploderede i Bahias spillerbus i Salvador inden holdets kamp mod Sampaio Correa.

Tre personer blev såret, men værst gik det udover målmanden Danilo Fernandes, der blev ramt af granatsplinter og glas i ansigtet og hurtigt blev kørt til hospitalet.

Udover det bekræfter klubben, at forsvarspilleren Matheus Bahia og angriberen Marcelo Cirino blev såret. Det skriver Daily Mail.

Den seneste melding om Fernandes er, at han er udskrevet fra hospitalet og nu skal se en øjenspecialist, skriver klubben på Twitter.

Udover sårede spillere blev flere vinduer smadret ved eksplosionen, og sæderne var plettede med blod. Klubben lagde selv billeder ud af den ramte spillerbus på de sociale medier.

Egne fans står bag

Politiet er i færd med at indsamle overvågningsbilleder og vidneudsagn fra spillere og andre, der var til stede.

Ifølge lokale medier er det klubbens egne fans, der står bag angrebet i et forsøg på at intimidere spillerne til at levere bedre resultater. Der er ingen anholdte i sagen endnu.

Bahias træner, Guto Ferreira, forstår ikke det formodede motiv bag angrebet.

- Det er tåbeligt, at folk tror, at sådanne handlinger vil intimidere en atlet og få ham til at præstere bedre. Det er ikke sådan, man løser problemet, siger han.

Det er ikke usædvanligt, at fans intimiderer spillere i Brasilien, men voldelige hændelser som disse er sjældne.

På trods af det voldsomme bombeangreb spillede Bahia kampen mod Sampaio Correia. Bahia endte også med at vinde kampen med 2-0, men der blev ikke fejret meget efter slutfløjt.

Bahia rykkede ned i Brasiliens næstbedste række sidste år, men den dårlige form er ikke vendt, selvom de nu spiller på et lavere niveau. Klubben har efter sejren over Sampaio blot vundet to ud af de seneste syv kampe.

Bahia har tidligere huset stjerner som Dani Alves, der spillede der fra 2001 til 2002.

Lørdag blev kampen mellem storklubberne Gremio og Internacional desuden aflyst, fordi Gremios spillerbus blev angrebet.