Ekstase: Vendte 0-3 til 3-3 og vandt

Camerouns utæmmelige løver vandt lørdag bronze ved de afrikanske mesterskaber i fodbold efter en af turneringens vildeste kampe.

Burkina Faso var således foran 3-0 efter 71 minutters spil, men endte alligevel med at gå fra opgøret tomhændet.

Kampen var præget af flere tvivlsomme indgreb fra holdenes keepere og et sidste desperat pres fra værtsnationen. Cameroun udlignede kort før tid til 3-3 og triumferede siden i straffesparkskonkurrencen.

Burkina Faso var særdeles skarpe i den første del af opgøret. Steeve Yago bragede holdet foran med 1-0 efter 24 minutter, og efter et selvmål af Ajax-keeper Andre Onana stod det 2-0 ved pausen.

Angriberen Djibril Ouattara headede Burkina Faso på 3-0 i starten af anden halvleg, og Cameroun var nu tvunget til at satse voldsomt.

Det gjorde holdet, og efter 71 minutter sparkede angriberen Stephane Bahoken en ripost i nettet til 1-3.

Det gav hjemmeholdet et glimt af håb, og efter 85 minutter lynede anfører og topscorer Vincent Aboubakar efter et hjørnespark og et tvivlsomt indgreb af Burkina Faso-keeper Farid Ouedraogo.

Samme Ouedraogo kiksede kort efter totalt, da Cameroun smed en lang bold frem i feltet, og Aboubakar udlignede til 3-3 i et tomt mål.

Bronzeduellen gik direkte i straffesparkskonkurrence efter slutfløjtet, og det var med en ny keeper mellem stængerne for Burkina Faso, da uheldige Ouedraogo var blevet skiftet ud.

Lige lidt hjalp det dog. De fem camerounske skytter scorede alle, og så blev Andre Onana afgørende med sin ene redning.

Senegal og Egypten spiller finale søndag klokken 20.