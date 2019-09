En maskine! Stortalents overkrop vækker opsigt

Norske Martin Ødegaard vækker opsigt blandt holdkammeraterne på det norske landshold, efter han har lagt et billede op på sin Instagram-profil, hvor han viser sin overkrop frem.

'Han er en maskine.'

Sådan lyder en af kommentarerne fra holdkammeraterne på det norske landshold til det billede, som Martin Ødegaard har lagt på sin Instagram-profil. Og de norske landsholdskollegaer er mildest talt imponeret over det unge stortalents overkrop.

- Han har taget store fysiske fremskridt, og han er godt trænet. Han gør fodbolden til et fuldtidsjob. Han er meget professionel, siger den norske landsholdsspiller Sander Berge til Dagbladet No.

Også det unge talent Braut Haaland er imponeret over sin landsmands overkrop.

- Du ser det jo selv på billedet. Det var smart af ham at lægge det ud. Han viser de gode muskler frem, siger Braut Haaland.

Martin Ødegaard blev udråbt som et af de største talenter i verden, da han som 16-årig skiftede til den spanske storklub Real Madrid tilbage i 2017.

Her slog det norske talent dog aldrig igennem i sine unge dage, og det medførte, at han blev udlejet til hollandske Heerenveen, som han nåede at spille 24 kampe for i den hollandske Æresdivision.

I sidste sæson var Ødegaard udlejet til en anden hollandsk klub, Vitesse Arnhem, hvor han spillede 31 kampe i den bedste hollandske række og lavede otte mål og 11 assists.

Nu er det 20-årige talent på leje i Real Sociedad, og den gode form har han tilsyneladende taget med til Baskerlandet. Martin Ødegaard er dog fortsat ejet af Real Madrid.

