Engelsk analyse: Mourinhos ankomst kan få Eriksen til at forlænge

Tottenham har sørget for flere store overskrifter de seneste dage. Først fyrede de manager Mauricio Pochettino, og mindre end et døgn senere kunne de løfte sløret for, at José Mourinho blev hentet ind som afløser.

Den ansættelse kunne med danske briller give bekymring for Tottenham-stjernens Christian Eriksens fremtid, og det er ikke kun herhjemme, at vi kigger på danskerens situation.

José Mourinho har tidligere erklæret, at han har det svært med at bruge spillere, som gerne vil have nye udfordringer. Men, måske portugiserens ankomst til Tottenham kan ændre på Christian Eriksens vision for sin Tottenham-fremtid, som lige nu ser ud til at slutte ved kontraktudløb efter denne sæson.

Iføge den engelske avis Daily Mirror kan Christian Eriksen nemlig overveje alligevel at skrive under på en kontraktforlængelse med Tottenham. Danskeren var angiveligt blevet træt af at arbejde sammen med Mauricio Pochettino, hvilket efter sigende spillede ind på Eriksens ønske om at søge nye udfordringer i sommer, hvor han dog ikke blev solgt.

Men med José Mourinho ombord blæser der nye vinde over Tottenham, og det kan få stor betydning for nogle af klubbens spillere. Udover Eriksen har også de to belgiske forsvarsstjerner Jan Vertonghen og Toby Alderweireld kontraktudløb næste sommer, og akkurat som med Eriksen spekuleres der i, om de kunne finde på alligevel at skrive under på nye kontrakter med klubben fra det nordlige London.

