8000 fans får adgang til pokalfinale

Der kommer tilskuere på tribunerne til Liga Cup-finalen i fodbold i London 25. april.

Det bekræfter EFL, som er organisationen bag turneringen.

I finalen skal Manchester City og Tottenham mødes på Wembley.

Til den kamp får i alt 8000 tilskuere mulighed for at komme på stadion som en del af et testforsøg.

En uge tidligere skal Leicester møde Southampton i FA Cuppens semifinale. Her må 4000 komme ind på Wembley, oplyser det engelske fodboldforbund, FA, som arrangerer den turnering.

Hvis de to testforsøg går godt, håber FA at lukke 21.000 tilskuere ind til FA Cup-finalen 15. maj.

Forsøgene er godkendt af den britiske regering, som er i gang med at undersøge, hvordan man forsvarligt kan afvikle begivenheder med tilskuere.

Det sker, efter at tribunerne har været lukket land for tilskuere under coronapandemien.

- Dette videnskabelige forsøg vil være springbrættet til, at vi kan få glæden ved live-begivenheder tilbage, siger Oliver Dowden, Storbritanniens kulturminister.

Både fans af Manchester City og Tottenham kan få billetter til Liga Cup-finalen på Wembley, som normalt kan rumme 90.000 tilskuere.

En del af de 8000 billetter er desuden reserveret til det britiske sundhedsvæsen.

En gruppe medarbejdere vil blive tilbudt billetter som en tak for den indsats, de har leveret i løbet af det seneste år, hvor Storbritannien har været hårdt ramt af pandemien.

Derudover vil en gruppe lokale borgere fra bydelen Brent, hvor Wembley ligger, få adgang til kampen.

Liga Cuppen er den lille af de to engelske pokalturneringer, mens FA Cuppen er den store.

ritzau/