850 fodboldspillere kræver erstatning

Højde og drøjde. Gennemsnitlige scoringer per kamp. Spillede minutter. Frispark begået.

Alle eksempler på forholdsvist uskyldige oplysninger, som bruges mange steder i fodbold-industrien; fra bookmakere til computerspil. Nogle af dem bliver også benyttet meget mere avanceret ...

Anført af Russell Slade, tidligere manager for Cardiff City, Leyton Orient og Yeovil Town, truer 850 spillere med sagsanlæg for handel med deres data gennem de seneste seks år og kræver samtidigt årlig betaling fra en række firmaer, skriver BBC.

'Breve før handling' er sent til 17 forskellige firmaer. I dem hævder fodboldspillerne brud på GDPR-reglerne, som blev indført i 2018.

Ender sagen i retten, kan det få store konsekvenser for milliard-industrien, som handler med informationer om fodboldspillere og deres data.

Ifølge BBC har gruppen i første omgang fokus på 17 store spilleselskaber og firmaer, som indsamler data, men den tidligere managers 'Global Sports Data and Technology Group' har øje på over 150 mål, som de mener, misbruger data.

For højtlønnede Premier League-stjerner vil en årlig afgift næppe gøre den store forskel, men for spillere på lavere niveau for begge køn er sagen en anden, mener Russell Slade.

- Det er ufatteligt, hvor det bliver brugt. På en spiller, og jeg taler ikke om hverken Premier League eller Championship, var der omkring 7000 informationer. På en enkelt spiller fra en lavere række, siger han.

- Der er firmaer, som tager de data og behandler dem uden samtykke fra spilleren.

Som man kender det fra eksempelvis baseball - ikke mindst via Hollywood-blockbusteren 'Moneyball' - bruges data i sport i større og større omfang.

Også i fodbold.

Andre brancher ville nægte

Sagen handler også om, at spillerne vil have indflydelse på, hvordan data om dem bliver brugt.

- Jo mere jeg har set alle de forskellige organisationer, som bruger det, mener jeg som spiller, at vi skal have noget at sige om, hvem som må bruge informationerne, siger Dave Edwards.

Den tidligere landsholdspiller for Wales og Wolves-midtbanespiller er en af de 850.

- Hvis det var et andet job; hvis du var lærer eller advokat, og den slags informationer blev delt om dit arbejde, ville det ikke være okay med dem. Jeg synes ikke, at vi som personer er anderledes, siger Edwards.