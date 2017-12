18 sejre i træk: Se Citys geniale kunstmål

Glæd jer, men det er altså ikke til næste års jul.

Husk i øvrigt at at sætte kryds i kalenderen, så du ikke kommer til at sige ja til søndagskaffe hos svigerfamilien.

Det vil, uanset hvad der vil ske i kampene omkring nytår, blive en lækkerbisken, når suveræne Manchester City skal forbi Jürgen Klopps Liverpool på Anfield Road om godt to uger, søndag, den 14. januar med startfløjt kl. 17.00.

Så vil Manchester Citys jagt på den ene og anden rekord i hvert fald komme under maksimal pres.

Mens de lyseblå fortsatte med at sætte rekord hver gang, at man vinder, og nu er oppe på 18 sejre i træk, er Josep Guardiolas spillere også begyndt at kigge på Arsenals rekord fra sæsonen 2003/04.

Da formåede holdet fra det nordlige London at blive mestre uden at tabe en eneste kamp.

Trods en uheldig start med farvel til anfører Vincent Kompany, og stolpe ud for topscorer Sergio Agüero fik Manchester City efter godt en halv time langt om længe udbytte af enorm overvægt i spil og chancer.

Kompany gik tidligt ud. Foto: AP

Fra en ellers umulig vinkel fik Raheem Sterling bolden forbi Irlands Robert Elliot, så Manchester City fik gevinst ud af at have været boldbesiddende 90 procent i en meget lang periode af 1. halvleg.

SE KUNSTMÅLET I TV-AFSPILLEREN OVER ARTIKLEN

Det gik i starten upåvirket hen, at forsvarskrumtappen Vincent Kompany kun holdt i 11 minutter, hvorefter Josep Guardiola lod ham erstatte med angriberen Gabriel Jesus.

Som kampen skred frem fik Manchester City problemer i forsvaret, men reddede sig tørskoet i land.

Det holdt hårdt i de sidste minutter, hvor gæsterne fuldstændigt slap grebet om kampen og lod hjemmeholdet presse på, så Manchester City havde svært ved at sidde stille.

Manchester City jubler over scoringen. Foto: AP

Selv om Josep Guardiola forud for aftenens kamp St. James havde talt højt om, at spillerne skulle være fokuseret på Newcastle, fokuseret på, hvad de gjorde på banen, offensivt, defensivt, individuelt og i samspillet, manglede det sidste.

Det var blandt andet stolpe ud for Sergio Agüero, men også for en suveræn spillende Kevin De Bruyne, manglede det sidste, når han selv forsøgte sig.

Til gengæld delte belgieren gavmildt ud af lækre afleveringer ud til medspillerne.

Det var ham, som stod bag Raheem Sterlings mål, som viste sig at blive kampens eneste.

I det nye transfervindue er der ingen, der lige som sidst talte om at fyre Raheem Sterling af og erstatte ham med f. eks. Alexis Sanchez, Arsenal.

Se også: Fabelagtige City: Nærmer sig utrolig rekord

Se også: Manchester U-stjerne i skammekrogen: Nu vil Mourinho af med ham

90 minutter om Premier League: Her skal din klub købe ind