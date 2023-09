20.500.000.000 kroner: Premier League går transfer-amok

Aldrig før har Premier League-klubberne brugt så mange penge i et transfervindue som dette, hvor endnu en milepæl blev nået

Der er mange penge i Premier League. Det kan ses på spillerlønningerne - og det kan ikke mindst ses på spillerindkøbene.

i det netop overståede transfervindue blev der brugt flere penge end nogensinde.

Revisionsfirmaet Deloitte har rente på tallene og kan fortælle, at det samlede indkøb for første gang nogensinde oversteg to milliarder pund. Totalen endte således på 2,36 milliarder pund, der i dagens kurs kan omregnes til 20,5 milliarder kroner.

Det er en stigning på cirka 800 millioner kroner i forhold til sommervinduet sidste år, der dengang også satte rekord.

En tendens, der næppe stopper, hvis man kigger tilbage på de forgangne transfervinduer i verdens bedste fodboldliga.

- Det tog 14 sommervinduer, før man passerede en milliarder pund, og der er derefter bare gået syv, før vi passerede grænsen på to milliarder. Det afspejler den enorme vækst, vi ser, forklarer Calum Ross, der er vicedirektør i Deloittes sportsgruppe.

Det er ikke overraskende de helt store klubber, der har brugt flest penge. Og helt i top er Chelsea, der har forstærket sig for vanvittige 3,4 milliarder kroner - en stor del af det beløb på rekordindkøbet Moises Caicedo, der kostede 840 millioner kroner.

Moises Caicedo blev den dyreste spiller nogensinde købt af en Premier League-klub. Foto: Andrew Boyers/Reuters

Efter Chelsea er der et stykke ned til nummer to, Manchester City, der har snoldet for 1,8 milliarder kroner.

Og lige i hælene på mestrene kommer Arsenal med 1,74 milliarder kroner, mens Manchester United har brugt 1,5 milliarder kroner og Liverpool er noteret for 1,2 milliarder kroner.

Det er en smule mere end Newcastle (1,14 milliarder kroner) og Tottenham (1,1 milliarder kroner), der er henholdsvis nummer seks og syv på listen over 'big spenders'.

En af de udløsende faktorer på stigningen kan findes på Den Arabiske Halvø, hvor saudiske klubber er gået helt amok i jagten på stjernespillere, der kan gøre den ellers helt ukendte hjemlige liga atrraktiv.

- Jeg tror, at næsten halvdelen af pengene, Premier League-klubberne har tjent denne sommer, kommer fra Saudi-Arabien. De penge har gjort Premier League lidt stærkere i jagten på de attraktive spillere, siger Calum Ross.