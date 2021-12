22 mål: Storholdene uddelte tæsk

Det hører til sjældenhederne, at landsholdsmålmand Kasper Schmeichel lukker seks mål ind i en enkelt fodboldkamp.

Det skete dog søndag, da Leicester besøgte Manchester City i den engelske Premier League og blev sendt hjem med en øretæve på 3-6.

Ligaens førerhold indledte stærkt, og havde allerede inden Kevin de Bruynes føringsmål efter fire minutter skabt et par store chancer.

De Bruynes drøn fra kanten af feltet gav værterne en 1-0-føring, der blev udbygget efter et kvarter, da Riyad Mahrez udnyttede et straffespark til at gøre det til 2-0.

Kasper Schmeichel var impliceret i 3-0-målet fem minutter senere, da City igen spillede sig let igennem Leicesters defensive kæder, og venstrebacken João Cancelo slog et fladt indlæg ind i feltet.

Kasper Schmeichel måtte pille bolden ud af nettet seks gange i eftermiddagens kamp mod Manchester City. Foto: Rui Vieira/Ritzau Scanpix

Her boksede den danske keeper bolden lige hen til Ilkay Gündogan, der nemt scorede til 3-0.

Midtvejs i første halvleg gjorde Raheem Sterling det til 4-0 på endnu et straffespark, inden Schmeichel med et par fine redninger var med til at stoppe massakren frem mod pausen.

Midterforsvareren Jannik Vestergaard var også med for Leicester i kampen, der før pausen viste en tydelig forskel på et velsmurt tophold og et midterhold med svingende resultater på det seneste.

Anden halvleg blev dog en hel del anderledes, da City-spillerne tog det med ro, mens havde succes med nogle stærke kontraangreb.

Ti minutter efter pausen reducerede James Maddison til 1-4, inden Ademola Lookman kort efter gjorde det til 2-4.

City var efterfølgende tæt på, og et hovedstød havde passeret Schmeichel i målet, men Daniel Amartey fik vippet bolden op på overliggeren, så Leicester slap med skrækken.

Og da Leicester stort set med det samme gik op i den anden ende og reducerede til 3-4 ved Kelechi Iheanacho, begyndte uroen pludselig at brede sig på tilskuerpladserne.

Kunne Leicester, der blev udspillet i første halvleg, få point med fra Citys hjemmebane?

Iheanacho og Lookman bragte for en kort stund spænding i opgøret, da de to offensivspillere begge fik scoret. Foto: Peter Powel/Ritzau Scanpix

Svaret kom kort efter, da værterne endelig viste lidt af spillet fra de første 45 minutter, og Aymeric Laporte headede City på 5-3.

Kort før slutfløjt scorede Raheem Sterling til 6-3, da en nedfaldsbold i forbindelse med et hjørnespark landede for fødderne af angriberen, der nemt sendte bolden ind bag Schmeichel.

Mens City med 47 point er stukket af i toppen af rækken med Liverpool og Chelsea som de største trusler i guldkampen, så kom flere af holdene lige bag førertrioen fint ud af julerunden.

Arsenal vandt med 5-0 ude over Norwich og indtager fjerdepladsen med 35 point.

Tottenham slog på hjemmebane Crystal Palace med 3-0 og har på femtepladsen 29 point.

Harry Kane gjorde det til 1-0 efter en halv time, inden Lucas Moura et par minutter senere øgede til 2-0 på et hovedstød, hvor han gik hårdt i ryggen på Crystal Palace-danskeren Joachim Andersen.

Son Heung-min bragte værterne på 3-0 et kvarter før slutfløjt, hvorefter Pierre-Emile Højbjerg blev pillet ud for Tottenham.

West Ham, der har 28 point på sjettepladsen, tabte 2-3 på eget græs til Southampton.