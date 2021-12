23-årig dansker får sin første PL-start i Norwich-nedtur

Jacob Lungi Sørensen nåede tirsdag en milepæl i sin fodboldkarriere.

Den tidligere Esbjerg-midtbanespiller startede for første gang inde i Premier League, da han med Norwich fik besøg af Aston Villa og tabte 0-2.

Det blev samtidig hans tredje optræden i den engelske liga. Han havde således fået spilletid i de to foregående runder mod Manchester United og Tottenham.

Mod United spillede den 23-årige vestjyde i midterforsvaret, men tirsdag startede han på sin vante position på midtbanen.

Jacob Lungi Sørensen skiftede til Norwich fra Esbjerg i sommeren 2020 og var i sidste sæson med til at rykke klubben op fra den næstbedste række.

Han har indtil nu levet en ydmyg tilværelse i Premier League, men det tyder på, at han nu for alvor melder sig ind i kampen om spilletid.

Manden, der valgte Lungi til startopstillingen, er cheftræner Dean Smith. Tirsdagens opgør var mildest talt også specielt for ham.

7. november blev han fyret i netop Aston Villa, og otte dage senere blev han ansat af Norwich. Tirsdag stod han for første gang over for sin tidligere arbejdsgiver.

Nogen stor oplevelse blev det dog ikke for Dean Smith.

Aston Villa, der har fået Steven Gerrard som træner, var i kontrol og efter en god halv time scorede Jacob Ramsey, da han sled sig igennem og trykkede af fra kanten af feltet.

Kort forinden havde Jacob Lungi Sørensen markeret sig med en hovedstødsmulighed, som dog ikke for alvor var farlig.

Kort før pausen måtte Lungi rykke ned i forsvaret, da Ozan Kabak forlod banen med en skade.

I anden halvleg havde Norwich mere end svært ved at skabe noget. Den tidligere Brøndby-topscorer Teemu Pukki fik intet at arbejde med i offensiven.

Defensivt løste Jacob Lungi Sørensen sine opgaver udmærket. Han kunne dog med lidt god vilje have gået mere aggressivt til værks, da Carney Chukwuemeka lagde bolden ind foran mål, hvor Ollie Watkins sparkede Aston Villa på 2-0 efter 87 minutter.

Norwich ligger sidst i Premier League, hvor Aston Villa er på niendepladsen.