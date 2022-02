30 år i dag: Eriksen har aldrig været større

Christian Eriksens største gave på den runde dag får han med en testkamp for Brentfords reserver, som for alvor sætter damp på ambitionerne om at vende tilbage på højeste niveau

Hjertestoppet havde Christian Eriksen naturligvis gerne undværet.

På godt og ondt har det imidlertid sendt danskeren op på en hylde, hvor ingen danske fodboldspillere i den nuværende generation har været før.

Da Christian Eriksen her til morgen blev vækket med fødselsdagssang af kæresten Sabrina og sine to børn, Alfred og Anna, rundede han med de 30 år et af livets skarpe hjørner.

Forude venter den mest imødesete gave - en testkamp for reserveholdet mandag, hvor Eriksen altså får sine første kampminutter siden den junidag i Parken.

Det sker bare tre dage efter, at danskeren fredag stod midt i en mediesværm, som Premier League ikke har set mage til i flere år.

Eriksen bliver 30 år mandag. Foto: Claus Bonnerup

Grundet de stramme engelske corona-restriktioner de seneste to år, så har adgangen til topklubberne været sendt ud bag computerskærmene. Men eksempelvis Arsenal er begyndt at invitere pressen til fysiske pressemøder.

Christian Eriksens pressemøde i forbindelse med sin tilbagevenden til topfodbold er dog uden sammenligning det største efter lempelsen af restriktionerne, som det bliver udlagt af de engelske medier, som Ekstra Bladet har forhørt sig ved.

Forestil dig lige det.

Danskeren glæder sig til at komme i kamp igen. Foto: Claus Bonnerup

En dansk idrætsstjerne der træder ind hos en ny klub i verdens mest eksponerede fodboldliga og bliver centrum for det største pressemøde i landet.

Det sker naturligvis ikke, fordi folk har travlt med at sige tillykke med den runde fødselsdag.

Christian Eriksen runder de 30 år med en fortælling, der rækker langt ud over fodbold.

Den handler om hjertestartere i det offentlige rum og betydningen af at lære livreddende førstehjælp.

Den handler om venskaber, håb, støtte og ønsket om at rejse sig efter stor modgang.

Eriksens hjertestop vakte store følelser og genfødte landsholdet. Foto: Lars Poulsen

Den kommer lige efter en ung, forslået og blødende kvinde har postet billeder af sig selv og anklaget landsholdsspilleren Mason Greenwood for at stå bag. Og forsvarsspilleren Kurt Zouma har fået fjernet sine katte efter en video dukkede op, hvor han lossede til kæledyret.

I den sammenhæng er der brug for den oprigtige glæde over at se en død mand vende tilbage på topplan.

Og Christian Eriksen omfavner fortællingen.

Han har aldrig været typen, som har søgt offentligheden. Journalister, som fulgte ham tidligt, blev på et tidspunkt skåret ud af venneskaren på Facebook.

I lang tid har Eriksen holdt sig ude af rampelyset, Foto: Ernst van Norde

Efter skiftet til Premier League i 2013 blev de sidste uformelle kontakter til medierne skåret: ’Det har jeg ikke brug for,’ som den dengang 21-årige Eriksen formulerede det under fire øjne.

Nu har han brug for det.

- Det kommer an på journalisterne og alle andre omkring spillet, om det kan lade sig gøre, at min historie ikke fremover kommer kun til at handle om, hvad der skete den dag, sagde Christian Eriksen i løbet af de 55 minutter, hvor han troligt sad og svarede… og svarede… og svarede.

55 veloplagte minutter – læg dertil adskillige interviews til tv.

Kalkulen var oplagt. Først efter åbenhjertigt at have tacklet alle spørgsmålene, som hans dramatiske kollaps havde affødt, kunne han få frihed til at kalde sig fodboldspiller igen.

Eriksen kommer i kamp i dag for første gang siden landskampen mod Finland under EM. Foto: Lars Poulsen

Ingen påstår sådan helhjertet, at livet starter ved de 30 år.

Men Christian Eriksen træder ind i sit nye årti med et udtalt ønske om at bevise, at han er mere levende end død.

Og han vil bevise, at han først og fremmest stadig er fodboldspiller… men med bevidstheden om, at det bevis kan han for første gang i karrieren ikke kun levere med fødderne.

Så Christian Eriksen har sænket paraderne - og det er en gave.

Største rød-hvide øjeblikke på banen

Lukkede og slukkede med målet til 4-0. Foto: Lars Poulsen

Lavede Polen til pølser

Danmark havde efteråret 2017 brug for en stor kamp i Parken mod Polen for at muligheden for at nå VM i Rusland ikke skulle fortone sig. Overdådige Eriksen smækkede et hjørnespark ind til Thomas Delaney til 1-0. Fandt efterfølgende Andreas Cornelius til 2-0. Endelig huggede han i anden halvleg det sidste søm i kisten til 4-0

Tryllede i Dublin. Foto: Lars Poulsen

Dåben i Dublin

Christian Eriksen havde været overdådig i VM-kvalen forud for Rusland 2018, men Danmark havde brug for den fynske troldmand i den afgørende playoff-kamp i Dublin. Christian Eriksen leverede… Tre træffere fjernede enhver tvivl om udfaldet og Kong Christian kronede en af de største aftener i dansk fodboldhistorie.

Skar som en schweizerkniv. Foto: Lars Poulsen

Schweizerkniven Eriksen

Kvalifikationen til EM i sommer stod foran en katastrofal start, da Danmark blev tæsket efter noder i Bern. Bagud 3-0 var alt håb ude, da Eriksen smækkede et frispark ind til Mathias ’Zanka’ til 3-1 og et vildt comeback blev indledt. Da Schweiz så gæstede Parken var den en vidunderlig intuitiv pasning mod Yussuf Poulsen, der skabte sejren.