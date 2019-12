33-årig debutant brød sammen efter historisk sejr

David Martins reaktion på West Hams uventede sejr over Chelsea var hjerteskærende. Især da han omfavnede sin far

Frank Lampard mente, at den lange flyvetur sent onsdag fra Valencia til London spillede en rolle, da hans Chelsea-mandskab overraskende tabte lørdag aften til West Ham i Premier League.

Uanset hvad undskyldningen end måtte være for The Blues, var det ikke hverdagskost på Stamford Bridge at se undermålerne fra West Ham komme på besøg og vinde.

Det var rent faktisk første gang i 17 år, The Hammers formåede dette.

Og for at gøre historien endnu bedre for det gæstende hold, var det med den 33-årige debutant David Martin i målet.

Han havde fået chancen, efter Roberto ikke just havde leveret strålende præstationer i de forgangne uger. Og kampen var et karrieremæssigt klimaks for Martin, der kom til West Ham i sommerpausen – men som har været fan af klubben, siden han var dreng.

Han kunne slet ikke klare det.

Foto: John Sibley/Ritzau Scanpix

Foto: Ben Stansall/Ritzau Scanpix

West Ham havde vundet over Chelsea. På Stamford Bridge. Og han havde holdt nullet!

David Martin kunne ikke holde tårerne tilbage. Han gik på knæ, inden holdkammeraterne omfavnede og lykønskede ham.

- Det føles stadig ikke virkeligt. Jeg er bare så glad! Jeg kom igennem det, jeg skuffede ikke nogen, og jeg endte faktisk med at nyde det mod slutningen, sagde han tydeligt lettet og glad efter kampen ifølge Talksport.

Samme medies livekommentator, Adrian Durham, der normalt har smurt stemmen og hamrer løs i æteren, havde svært ved at finde ordene forinden, da David Martin hoppede over banden og gik op på tribunen.

Op til sin far.

De to krammede hinanden, så man ikke var i tvivl om, at det her var ægte forløsning og glæde.

At faderen er selveste Alvin Martin, gør så kun historien endnu mere opsigtsvækkende.

61-årige Alvin er selv forhenværende fodboldspiller. Han er en regulær West Ham-legende med langt over 400 kampe fra midten af 1970’erne og 20 år frem, og nåede tilmed en god portion landskampe for England, der havde ham med i truppen ved VM i Mexico i 1986.

Adrian Durham kaldte det én af de mest følelsesladede scener, han nogensinde har overværet i fodboldens verden.

- Min far sagde ikke så meget. Jeg tror, vi begge var i tårer, sagde David Martin.

- At overvære det her for min far, der spillede for klubben i 21 år, og for mig at få debut, holde rent mål og en sejr for drengene…det var så dejligt, kom det fra målmanden.

Han forklarede derpå, hvordan det havde været et par hårde dage op til kampen.

- Jeg havde problemer med at spise i to dage. Cressa (holdkammeraten Ryan Cresswell, red.) grinede, fordi de måtte bære min tallerken ud, uden at jeg havde rørt min mad, fortalte han.

Sejren var West Hams første siden sejren over Manchester United 22. september – og gav holdet lidt luft til nedrykningsstregen.

Foto: IAN KINGTON/Ritzau Scanpix

