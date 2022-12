435 dages skadeshelvede: Endelig er det slut

- 435 dage senere ... jeg er så forbandet stolt!

Sådan indleder den danske fodboldspiller Nicoline Sørensen et opslag på Instagram, der ledsager et billede af hende selv i aktion for sin engelske klub Everton.

For fodboldspillere er kampe hver weekend og for nogle sågar også i midtugen hverdagskost. Sådan var det også for Nicoline Sørensen indtil sensommeren 2021, men i langt over et år har hun ikke spillet en eneste kamp.

I slutningen af september sidste år pådrog hun sig en alvorlig korsbåndsskade i en ligakamp for Everton.

Siden fulgte operation og et langt genoptræningsforløb, som kulminerede lørdag. Med et kvarter igen af kampen mod Arsenal, blevet den danske offensivspiller skiftet ind til comeback.

Selv om Everton tabte kampen 0-1, var det en stor personlig sejr for Nicoline Sørensen at være tilbage. 435 dage efter hun faldt til jorden med sin første alvorlige skade i karrieren.

- Tak til hver og en, som har været en del af min rejse, skriver hun i opslaget på Instagram.

Skaden kostede hende blandt andet en mulig deltagelse ved EM i sommer.

- Der var så mange ting at se frem til det kommende år, og der var så sindssygt mange ting, som jeg gerne ville være en del af. Men verden ville noget andet, sagde hun til DR kort efter skaden i september.