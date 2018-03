464 kampe for United: Nu bekræfter stjernen sit stop

Pilen har i lang tid peget i den retning. Kroppen har i hvert fald sendt klare signaler til Michael Carrick, der i denne sæson har har været ukampdygtig det meste af tiden.

Nu har den 36-årige Manchester United-spiller så endegyldigt besluttet, at har ikke har tænkt sig at kæmpe imod længere. Den forhenværende engelske landsholdsspiller siger stop.

Karrieren indstilles ved udgangen af denne sæson. Det bekræfter Carrick i et interview på Manchester Uniteds hjemmeside.

- Jeg tror, at det allerede står rimelig klart, hvis jeg skal være ærlig. Der kommer et tidspunkt, hvor din krop, ligegyldigt om du vil kendes ved det eller ej, fortæller dig, at det er tid til at stoppe med at spille fodbold. Det er cirka der, jeg er, og det er fint, siger Carrick.

I slutningen af september 2017 blev han undersøgt og fik konstateret uregelmæssig hjerterytme, efter han havde følt sig utilpas under en kamp mod Burton i Carabao Cuppen.

Det resulterede i en langvarig genoptræning under opsyn fra lægerne, men det er gået efter planen, og i 2018 har han været i aktion tre gange og sad senest på bænken, da Manchester United lørdag slog Liverpool med 2-1.

Og selv om støvlerne lægges på hylden, kan der sagtens vente flere opgaver i Manchester United, hvor Carrick har spillet 464 kampe, siden han ankom fra Tottenham i 2006.

I forlængelse af sin afskedssalut fortæller hovedpersonen således, at han med stor sandsynlighed kommer til at få en rolle under manager José Mourinho i Manchester Uniteds trænerstab. Endnu mangler de sidste detaljer dog at falde på plads.

Akkurat som der også mangler nogle måneder af sæsonen, hvor Carrick og holdkammeraterne står over for et spændende kapløb om topplaceringer i Premier League, ligesom man stadig kæmper for videre avancement i Champions League.

Her venter Sevilla tirsdag aften, når anden akt af 1/8-finalen mellem de to hold afvikles på Old Trafford. Den første dyst sluttede 0-0 i Spanien.

