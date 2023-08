Kun i Ekstra Bladet

Mason Greenwood har altid drømt om at blive en etableret stjerne i Manchester United.

Men mandag brast drengedrømmen for den 21-årige englænder. Her valgte Premier League-klubben nemlig at fyre kantspilleren.

Beslutningen blev taget efter mange turbulente måneder, hvor Mason Greenwood har været tiltalt for dødstrusler, vold og voldtægtsforsøg mod Harriet Robson.