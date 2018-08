825 millioner kroner for Eriksen? Nu giver storklub officielt svar

LIGE NU SPILLER ERIKSEN OG TOTTENHAM MOD MANCHESTER UNITED - FØLG DET LIVE MINUT FOR MINUT HER

Christian Eriksen til Paris Saint-Germain?

Det var et rygte, som den engelske avis, Sunday Express, bragte i søndagens udgave. Her rapporterede avisen, at den franske storklub ville være klar til at betale 825 millioner kroner for den danske landsholdsspiller.

Det har formentlig aldrig været et rygte, der er blevet taget særligt seriøst, men alligevel har Paris Saint-Germain følt sig nødsaget til at udsende et statement, hvor klubben gør det klart, at Christian Eriksen ikke er et emne i dette transfervindue.

- Paris Saint-Germain afviser kategorisk transferrygterne om købet af Christian Eriksen. Det ser ud til ignorere den nuværende realitet på transfermarkedet, skriver den franske mesterklub i en mail til Associated Press.

Eriksen gør det godt i Tottenham. Foto: AP

Eriksen kunne være blevet holdkammerat med Neymar. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / Ritzau/Scanpix

Det franske transfermarked er fortsat åbent, og derfor kan Paris Saint-Germain fortsat købe spillere, men der er intet, der er tyder på, at klubben vil forsøge at købe Christian Eriksen fri af sin kontrakt med Tottenham, hvor danskeren er en stor profil.

Mandag aften er Christian Eriksen med i startopstillingen for Tottenham, der møder Manchester United på Old Trafford klokken 21.00.

