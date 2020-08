Åbent brev: Færdig efter syv år

Rygterne har kørt længe, og nu er det officielt, at brasiliansk Willian forlader Chelsea ved kontraktudløb denne sommer.

Den 32-årige midtbanespiller har spillet for Chelsea siden 2013, og forhandlingerne om en ny kontrakt har stået på længe, men nu er hans exit definitivt.

Det skriver han i et åbent brev til fansene.

- Det er tid til at tage næste skridt. Jeg kommer helt sikkert til at savne mine holdkammerater og staben, der altid har behandlet mig godt. Og så vil jeg savne klubbens fans, skriver Willian i et åbent brev på Instagram.

Willian i aktion for Brasilien under VM 2018 i Rusland. Foto: Andre Penner/Ritzau Scanpix

I alt blev det til 339 kampe og 63 mål for London-klubben, som han kom til efter et halvt år i russiske Anzhi, der havde hentet ham i ukrainske Shakhtar Donetsk, hvor han var en stor stjerne.

Willian er på rygteplan sat i forbindelse med et skifte til Arsenal, der skulle have tilbudt ham en tre-årig kontrakt, men det skifte er endnu ikke bekræftet.

Så sent som fredag talte Chelsea-manager om det mulige scenarie med et Willian-skifte til rivalerne.

- Vi har et tæt forhold, og jeg vil ikke være skuffet over ham, hvis han skifter væk. Han er en fantastisk mand og spiller. Jeg vil ikke sige noget dårligt om ham, sagde Lampard på et pressemøde.

Tidligere har klubber som Barcelona og Inter Miami også været nævnt, men Arsenal har været det mest vedholdende rygte.

