Åbner døren for PL-comeback i juni

Premier League kom et skridt tættere på genstart torsdag.

Sådan lyder budskabet fra den britiske minister for kultur, medier og sport, Oliver Dowden, ifølge flere britiske medier.

Han var torsdag til møde med parterne i professionel engelsk fodbold, fodboldforbundet, Premier League og ligaforeningen.

Et møde, der var 'positivt' og kom nærmere en plan for en genstart af fodbold, lyder det fra Oliver Dowden.

- Regeringen åbner døren for at professionel fodbold kan vende tilbage i juni. Det bør inkludere nemmere adgang for fans til at se live dækning af kampene, og sikre at økonomien i forbindelse med genstarten hjælper den større fodboldfamilie, siger Dowden ifølge Sky Sports.

- Vi blev enige om, at vi går videre (med planen om genstart, red.), hvis det er sikkert at gøre det, og hvis spillernes, trænernes og personalernes helbred og sundhed kommer i første række.

Premier League har som så mange andre ligaer været på pause siden starten af marts.

