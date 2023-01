Åh nej: Dansk landsholdsstjerne ramt af skade

Kai Havertz lettede søndag presset på Chelsea og manager Graham Potter, da tyskeren med en scoring sørgede for en 1-0-sejr hjemme over Crystal Palace i Premier League.

Det var trængte Chelseas første sejr i 2023 og den blot anden i holdets seneste ni kampe i alle turneringer.

Den danske landsholdsspiller Joachim Andersen spillede som vanligt fra start for udeholdet, men humpede fra banen med en skade kort før pausefløjtet.

Joachim Andersen i hård duel om bolden med Chelseas Hakim Ziyech Foto: Peter Cziborra/Ritzau Scanpix

Palace-danskeren tog sig til området omkring skinnebenet og måtte altså lade sig erstatte af den rutinerede brite James Tomkins.

Han kunne dog selv gå fra banen, men der var tydeligvis noget, der ikke var som det skulle, og vi må nu afvente at høre fra Palace-lejren, hvor slemt det står til for danskeren.

Annonce:

Sejren letter uden tvivl i Chelsea, men den rykker til gengæld ikke alverden i tabellen. Her er holdet blot er nummer ti med halvdelen af sæsonens kampe afviklet. Crystal Palace er nummer 12.

Undervejs i første halvleg bekræftede Chelsea, at klubben har sikret sig Mykhailo Mudryk på en otte og et halvt år lang aftale, og i pausen var han på banen for at blive vist frem for fansene.

Officielt: Chelsea henter ukrainsk stjernefrø

Chelsea præsenterede sin nye spiller, ukrainske Mykhailo Mudryk, i pausen af søndagens kamp mod Crystal Palace. Foto: Tony Obrien/Reuters

Og den 22-årige ukrainske offensivspiller bliver en tiltrængt tilføjelse til Chelseas offensiv, der savner power. Fem mål har holdet blot scoret i sine seneste ni kampe.

Begge hold ville gerne frem ad banen fra første fløjt på Stamford Bridge, og det gav en ganske underholdende første halvleg, hvor chancer af svingende størrelse faldt regelmæssigt.

De bedste og skarpeste aktører i de første 45 minutter var dog keeperne Kepa Arrizabalaga og Vicente Guaita, som sørgede for 0-0 med hver deres stærke indgreb.

Annonce:

Anden halvleg startede langt mere hakkende, men efter 64 minutter kom Chelseas forløsning efter et kort hjørnespark, et præcist indlæg af Hakim Ziyech og et veltimet hovedstød af Havertz.

Tyske Kai Havertz skaffede søndag Chelsea holdets første sejr i 2023. Foto: David Cliff/Ritzau Scanpix

Tyskeren, der tidligere har lavet flere meget vigtige mål for Chelsea, står dermed noteret for fem sæsonmål - et mindre end den aktuelle klubtopscorer, Raheem Sterling.

Havertz havde senere en stor mulighed for at øge til 2-0, ligesom indskiftede Pierre-Emerick Aubameyang bød sig til.

Det forblev dog ved det ene mål frem mod slutfasen, hvor Palace pressede på og var tæt på at udligne efter et hug af midtbanespilleren Cheick Doucoure. Igen var Kepa Arrizabalaga dog på plads og gjorde sig fortjent til endnu en stor aktie i Chelseas sejr.

Andetsteds skaffede rekordindkøbet Alexander Isak Newcastle en sen 1-0-sejr hjemme over Fulham. Inden svenskerens sene mål fik gæsternes Aleksandar Mitrovic underkendt en scoring på straffespark, da han ramte bolden to gange i sit forsøg.

Newcastle indtager dermed stadig tredjepladsen i Premier League med nu 38 point efter 19 kampe.

Annonce:

--------- SPLIT ELEMENT ---------