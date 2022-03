Abramovich kædes sammen med kidnapning

Da Roman Abramovich i 2002 opkøbte olieselskabet Slavneft, skete det for snuden af den kinesiske virksomhed CNPC (China National Petroleum Corporation).

Dokumenter, BBC er kommet i besiddelse af, viser, at kineserne var klar til at lægge dobbelt så meget i handlen, som Abramovich og hans forretningspartnere endte med at gøre.

Det endte med et salg til Abramovich, dels fordi stærke kræfter i Rusland ikke ville have en kinesisk ejer af virksomheden. Der var simpelthen for meget at tabe for Kreml. Men også fordi en repræsentant fra Kina pludselig forsvandt ved ankomsten til Moskva, da parterne skulle forhandle.

Det kunne BBC fortælle i en særudsendelse mandag aften.

- CNPC var en meget stærk spiller, men de måtte trække sig fra auktionen, da et af medlemmerne af delegationen blev kidnappet ved ankomsten i lufthavnen i Moskva. Vedkommende blev først løsladt, da firmaet havde bekendtgjort, at man trak sig, fortæller BBC.

'Jeg skulle holde min kæft'

Det hører med til historien, at det på ingen måde er bekræftet, at Roman Abramovich var bekendt med kidnapningen – eller tog del i den på nogen måde.

Læs også: Han vil købe Chelsea for 24 milliarder

Ifølge BBC hævder hans advokater, at påstanden om en kidnapning er udokumenteret, og ’at Abramovich ikke har kendskab til en sådan episode’.

Til gengæld bliver der ikke lagt skjul på, at det hele var planlagt og korrupt. Det siger Vladimir Milov, der var Ruslands energiminister i den periode, til BBC

- Jeg sagde til dem: ’Hør her, kineserne kommer, og de vil betale meget mere’. De sagde bare, at det var lige meget, at jeg skulle holde kæft, at det ikke var mit bord. Det var allerede besluttet, at Abramovich skulle være køber, og at prisen var forhandlet på plads.

De informationer, BBC er kommet i hænde, er angiveligt smuglet ud af Rusland, og samtidig fortæller en historie om korruption og bedrag helt tilbage i midten af 1990’erne, da Abramovich overtog aktiemajoriteten i selskabet Sibneft.

Læs også: Her er billederne: Spottet i lufthavn

Abramovich tjente milliarder på handlen, da han efter at have købt selskabet for 250 millioner dollars af den russiske regering, solgte den tilbage til samme regering i 2005 for 13 milliarder dollars.

Miskrediteret i sex-sag

BBC har talt med Yuri Skuratov, der som offentlig anklager undersøgte sagen i 1990’erne.

Han bekræfter, at der var kræfter, der sikrede Abramovich overtagelsen af Sibneft uden at skulle betale, hvad virksomheden var værd.

Og så var der den ikke uvæsentlige detalje, at Abramovichs venskab med daværende præsident Boris Jeltsin spillede en afgørende rolle.

Kreml stoppede ganske enkelt Skuratovs undersøgelse.

'Skuratov arbejdede med et sagsanlæg, der skulle konfiskere Sibnefts privatisering. Men det blev stoppet af præsident Jeltsin…Skuratov blev fyret', står der i de dokumenter, BBC er i besiddelse af.

Officielt blev Skuratov fyret efter en sag om slibrige sexafsløringer i 1999. Det var dog ifølge ham sat i verden for at miskreditere ham og undersøgelsen.