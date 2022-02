Abramovich overdrager styringen af Chelsea

Russiske Roman Abramovich, der er ejer af Chelsea, har meddelt klubben, at han overdrager forvaltningen af klubben til Chelsea Foundation

Lidt af en bombe har set dagens lys i Chelsea.

Den russiske ejer Roman Abramovich oplyser på klubbens hjemmeside, at han overdrager sit ansvar til Chelsea Foundation, som er klubbens velgørende fond.

Det sker som en reaktion på Ruslands handlinger i Ukraine. Aktioner, der har vakt international fordømmelse og sanktioner, ligesom Abramovich har lagt øre til kritik efter en påstået relation til Ruslands præsident, Vladimir Putin.

- I de næsten 20 år, jeg har været ejer af Chelsea, har jeg altid anset min rolle som en vogter af klubben, hvis opgave er at sikre, at vi er så succesfulde som muligt i dag og i fremtiden, mens vi spiller en positiv rolle for vores lokalsamfund, udtaler Abramovich.

- Jeg har altid truffet beslutninger i klubbens bedste interesser. Det er derfor, at jeg i dag overdrager forvaltningen og driften af Chelsea FC til medlemmerne af Chelseas velgørende fond. Jeg mener, at de i øjeblikket er i den bedste position til at varetage klubbens, spillernes, medarbejdernes og fansenes interesser, lyder det slutteligt.

Roman Abramovich og Arsenal's Olexandr Usmanov. Foto: Andy Hooper / Associated Newspapers

Således er der ikke tale om et exit, men Abramovich vil ikke længere stå i spidsen for klubbens drift.

Hvad det ellers indebærer, bliver ikke uddybet i pressemeddelelsen.

Roman Abramovich blev i 2003 ejer af de virksomheder, der finansierer Chelsea. I den seneste lange periode har den 55-årige forretningsmand ikke været videre synlig i klubbens daglige drift.

Ifølge nyhedsbureauet AP har Chris Bryant, der er medlem af det britiske parlament for partiet Labour, opfordret til at afsætte Abramovich som ejer af Chelsea på grund af rigmandens bånd til den russiske regering.