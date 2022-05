Abramovich skaber panik: Bryder han sit løfte?

Da den russiske rigmand Roman Abramovich satte Chelsea til salg, lovede han, at klubbens milliard-gæld til ham ville blive afskrevet. Men det er et løfte, han nu ifølge The Times har trukket tilbage

Det virkede til, at planen var lagt. Den amerikanske konsortium-ejer Todd Boehly er en af storfavoritterne til at overtage ejerskabet i Chelsea, og det er han som sådan stadig, selvom han får kamp til stregen af Ineos-ejeren, Sir Jim Ratcliffe.

Men selve salgsprocessen kan nu være under et voldsomt pres.

Og det skyldes primært Roman Abramovich. London-klubbens tidligere russiske ejer, der satte Chelsea til salg i starten af marts som følge af Ruslands invasive handlinger i Ukraine.

Dengang lovede den 55-årige rigmand, at Chelseas gæld til ham på omtrent 14 milliarder kroner ville blive afskrevet. Et løfte, der siden har stået og ikke kostet nogle former for ridser i lakken.

Indtil nu.

Ifølge The Times har Abramovich nemlig foretaget sig lidt af en kovending, og nu lider salgsprocessen under, at han alligevel kræver pengene tilbage af klubben med de blå farver.

Nu bliver det lidt kringlet, så hold tungen lige i munden.

I sidste uge har Chelsea informeret den britiske regering og nuværende, bydende aktører om, at de har i sinde at 'omstrukturere' den måde, hvorpå klubben skal sælges.

Det inkluderer blandt andet, at gælden (cirka 14 milliarder kroner red.) fra Chelseas moderselskab, Fordstam Ltd, skal betales til et investeringsselskab under navnet Camberley International Investments, og det er angiveligt et selskab, der er forbundet til Roman Abramovich.

Roman Abramovich blev spottet i en lufthavn i midten af marts. Foto: Ritzau Scanpix

Det er en stor kæp i det igangværende salgshjul, fordi regeringsledere og ministre i England nu er bekymrede for, om pengene alligevel ikke vil gå til at hjælpe ofrene i Ukraine, som var den oprindelige plan.

Og hvad stiller man så op?

Potentielle store konsekvenser

Ifølge CBS Sports' Ben Jacobs, der har mere end 15 års erfaring som kommentator og sportsjournalist, er den enkleste løsning - og regeringens foretrukne løsning - at konvertere gælden til egenkapital.

Alternativet er, at klubbens kommende, ukendte ejer påtager sig gælden til en bogført værdi, men det er en gæld, der stadig ikke vil kunne afskrives uden hjælp fra regeringen grundet de nuværende sanktioner, som de lider under. Det sætter en ny ejer i en besværlig position, fordi der ikke er klarhed over, hvordan og hvornår pengene i så fald vil blive tilbagebetalt.

Deadlinen for et salg af Chelsea er lige nu 31. maj, og hvis ikke det er på plads inden - hvilket den nye udvikling kan medføre - så kan det få ret så alvorlige konsekvenser.

Premier Leagues bestyrelse skal nemlig mødes 8. juni for at diskutere 2022/2023-sæsonen, og hvis ikke Chelsea har fået sin licens til at spille på plads, kan klubben ikke være en del af landets bedste fodboldrække, skriver Rob Draper, der er redaktør på mediet Mail Online Sport.

Lige nu har Chelsea kun en licens, fordi den britiske regering tillader det.

Sanktioneret

På linje med sine landsmænd er Abramovich hårdt ramt af sanktioner, fordi den britiske regering mente at have beviser for, at han har tætte forbindelser til Ruslands præsident, Vladimir Putin.

Sanktionerne betyder blandt andet, at Abramovich hverken kan rejse ind eller gennemføre handler i Storbritannien. Det var også det, der satte en midlertidig stopper for russerens salg af Chelsea. Efter sanktionerne er salget skruet sammen på sådan en måde, at ingen af pengene må havne i Abramovichs egen lomme.

Salget af Premier League-klubben skal derfor ske under opsyn af det britiske finansministerium, hvorfor klubben skal varsle den britiske regering, der derefter kan give dem lov til at gennemføre handlen.

Chelseas fans må fortsat vente på en afklaring. Foto: TONY OBRIEN/Ritzau Scanpix

