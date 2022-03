Abramovich vil sælge Chelsea

Efter flere spekulationer er det onsdag aften blevet officielt.

Den russiske rigmand Roman Abramovich vil sælge den engelske Premier League-klub Chelsea i kølvandet på krigen i Ukraine.

Det oplyser han til klubbens hjemmeside.

- Jeg vil gerne adressere spekulationerne i medierne de seneste par dage i forhold til mit ejerskab af Chelsea FC. Som jeg har sagt før, har jeg altid truffet beslutninger med klubbens bedste interesse for øje.

- I den nuværende situation har jeg derfor truffet beslutningen om at sælge klubben, da jeg mener, at dette er i klubbens, fansenes, medarbejdernes, samt klubbens sponsorers og samarbejdspartneres interesse.

Han har været under stor kritik de seneste dage for sit venskab med den russiske præsident, Vladimir Putin.

Siden 2003 har Chelsea været ejet af Roman Abramovich. Det vil nu ændre sig. Foto: Ben Stansall/Ritzau Scanpix

Abramovich understreger, at salget ikke bliver fremskyndet, samt at han ikke vil kræve tilbagebetaling af nogle af de lån, han har ydet til Champions League-vinderne.

Desuden skal nettooverskuddet fra salget af klubben gå til ofrene af krigen i Ukraine gennem en velgørende fond, lyder det fra den 55-årige russer.

Lørdag overdrog han forvaltningen af klubben til Chelsea Foundation, som er klubbens velgørende fond.

Tidligere onsdag fortalte den schweiziske rigmand Hansjörg Wyss, at Abramovich febrilsk vil af med klubben.

- Abramovich forsøger at sælge alle sine villaer i England. Han vil også af med Chelsea hurtigt. Jeg og tre andre personer modtog tirsdag et tilbud om at købe Chelsea, siger han - læs meget mere her.