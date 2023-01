Absurd drop

Av, av, av.

Manchester United så stærke ud i starten af FA Cup-kampen mod Everton og bragte sig også hurtigt foran på et mål af brasilianske Antony.

Men United-målmand David De Gea var i gavehumør og lukkede modstanderen ind i kampen igen efter et fælt drop.

En relativt simpel bold blev spillet ind foran målmanden, men i stedet for at samle bolden op, gik den igennem benene på ham, og så var det ligetil for Conor Coady at prikke bolden i nettet.

Screendump: Viaplay

Og nu griner hele internettet af den uheldige målmand.

Det vælter i øjeblikket frem med klip på sociale medier af episoden.

David De Gea har før fået hård kritik for sine evner med fødderne.

Per Frimann, den tidligere landsholdsspiller og kommentator og fodboldekspert på Viaplay, har tidligere sagt, at 'målmænd i 2. Division er bedre med fødderne end De Gea'.