Absurde scener: - Aldrig set noget lignende

To gule kort indenfor fem sekunder sendte Gabriel Martinelli tidligt i bad, da Arsenal torsdag slog Wolves. Gunners-manager Mikel Arteta var målløs over den rekordhurtige dobbelt-straf

To advarsler på én gang.

Kampens 69. minut blev alt andet end mindeværdigt for Arsenals Gabriel Martinelli, da han indenfor fem sekunder fik to gule kort, der kostede ham resten af opgøret mod Wolves.

Og det vakte opsigt. Både i tv-skærmene, tribunerne og trænerbænken.

- Jeg har aldrig set det.

- Jeg har været 18 år i dette land, og jeg har aldrig set noget som det, lød det fra manager Mikel Arteta til BBC Sport om situationen, der startede med dårlig boldhåndtering af Martinelli.

Angriberen var skyld, i at bolden gik udover sidelinjen, og han skubbede efterfølgende til Wolves' Daniel Podence, da modstanderen forsøgte at tage et hurtigt indkast.

Kampens dommer Michael Oliver ignorerede i første omgang hændelsen og lod spillet forsætte, da Podence indkast ramte Chiquinho i et fordelagtigt løb.

Gabriel så noget forbløffet ud, da Oliver fremviste to gule på en gang. Foto: Ritzau Scanpix/Rebecca Naden

Martinelli satte i spurt for at stoppe Chiquinho, hvilket da også lykkes Arsenal-angriberen, da han fik skubbet kantspilleren omkuld.

Og så var det ellers tid til afregning!

Her dykkede Michael Oliver i lommen. Ikke efter ét gult men hele to advarsler, hvorfor Martinelli måtte forlade kampen, som Arsenal trods udvisningen endte med at vinde 1-0.

Siden Artetas første kamp for Arsenal i december 2019, har Gunners modtaget 15 røde kort. Foto: Ritzau Scanpix/Adrian Dennis

Kritik fra britiske kommentatorer

Episoden har vakt vrede hos flere britiske eksperter, der mener at det, omend det var inden for fodboldlovens rammer, ikke var en fair behandling.

Den tidligere Arsenal-forsvarer og nuværende ekspert på BT Sport, Martin Keown, er en af dem, der kritiserer Oliver.

- Det er inden for spillets love, men jeg syntes, det var pedantisk af dommeren.

- Der er et moralsk problem med, hvad dommeren har gjort. Det føles ikke sportsligt, lød det fra Keown.

Gabriel Martinelli selv har også utrykt på Twitter, at han har svært ved at acceptere dommen.

