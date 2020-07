Accepterer 200 millioner kroners bud

Everton lader til at være de eneste, der vil betale den forlangte pris for Pierre Emile Højbjerg

Pierre Emile Højbjerg ligner en ny Everton-spiller.

I starten af ugen kunne flere medier berette, hvordan Tottenham fik et par dages frist til at punge ud, inden det ville blive for sent, og de dage er efterhånden rendt ud for José Mourinho og kompagni.

Se også: Pistol for panden: 'I har 48 timer'

Imens skulle Everton have fundet sparegrisen frem og tømt den for at sikre sig Southampton-danskerens underskrift.

The Telegraph og Southern Daily Echo, der har base i Southampton, erfarer, at Evertons bud på omtrent 205 millioner kroner skulle være blevet accepteret af Southamtpon.

Særligt prisen har været svær at imødekomme for interesserede klubber. Daily Echo skriver, at klubben før har afvist bud på 164 og 147 millioner for klubbens tidligere anfører.

Og mens andre bejlere, særligt Tottenham, aldrig har været villige til at hoste op, så lader Everton til at have overhalet sidste års Champions League-finalister indenom.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Southampton-træner Ralph Hasenhüttl flåede anfører-bindet af Højbjerg, da det begyndte at ligne et farvel til klubben. Foto: Neil Hall/Ritzau Scanpix

Se også: Flår bindet af ham

God pris

Skulle det lykkes for Southampton at få over 200 millioner for Højbjerg, må man sige, de har gjort sig et godt salg.

Med et år tilbage af sin kontrakt ville han kvit og frit kunne smutte inden længe, ligesom situationen var det for netop Tottenham for en sæson siden, da Christian Eriksen var en særdeles ombejlet herre.

Eriksen endte som bekendt med at skifte til Inter for 150 millioner kroner, altså noget mindre end det, Everton lader til at give for Højbjerg.

Grunden til, at Højbjerg særligt skulle være fristet til et skifte, skulle være udsigten til at spille Champions League, som Tottenham har gjort både denne og sidste sæson.

Med en runde tilbage af Premier League er Champions League-løbet dog kørt for Tottenham, som til gengæld kan nå et smut i Europa League næste sæson, hvis de overhaler Wolverhampton, der har et point mere.

Carlo Ancelottis ambitiøse Everton-mandskab ligger side om side med Southampton i tabellen med hver deres 49 point.

Se også: Ikke i tvivl: - Mourinho har brug for Højbjerg

Se også: Klublegende indstiller karrieren

Se også: Første gang i 42 år: VM aflyst