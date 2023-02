Advarer mod Qatar: I må gøre noget!

Aleksander Ceferin og co. må bryde ind og stoppe et salg af Manchester United til qatarske QSI, mener menneskerettighedsorganisation

Manchester United kan ende på qatarske hænder.

Glazer-familiens ønske om et salg af den engelske storklub til omkring seks milliarder pund (omkring 50 mia. kroner) betyder, at der ikke findes ret mange potentielle købere rundt omkring.

Men de findes. I Qatar.

Rygtet om at QIA, den statslige investeringsfond i VM-værtslandet, skulle have bevæget næven i lommerne for at se, hvad der gemmer sig, har fået menneskerettighedsorganisationen FairSquare til at reagere.

De har sendt et brev til UEFA, det europæiske fodboldforbund. Det kunne også have været til Glazer-klanen. Men de er i stedet gået til Aleksander Ceferin, UEFA’s præsident.

Må ikke have samme ejer

For de vil have ham til at forbyde en gennemførelse af handlen, fordi det er i direkte strid med reglerne i europæisk fodbold.

To klubber, der med stor sandsynlighed kan rende ind i hinanden i en UEFA-turnering som Champions League, må ikke have samme ejer.

Og selvom United roder rundt i Europa League i denne sæson, er det sandsynligt, at de finder vej til den fineste klubturnering i næste sæson. Her finder vi Paris Saint-Germain, de franske mestre, der problemfrit stiller til start hver sæson i september.

Nasser Al-Khelaifi flankeret af Frankrigs tidligere præsident Nicolas Sarkozy og UEFA-præsident Aleksander Ceferin til Champions League-kampen forleden mellem PSG og Bayern München. Foto: Franck Fife/AFP/Ritzau Scanpix

Og PSG ejes af Qatar Sports Investments (QSI). Personificeret af Nasser Al-Khelaifi, der er præsident i PSG og bestyrelsesformand i QSI. Fra Qatar lyder meldingen dog, at de to organisationer ikke har noget med hinanden at gøre. Så kan man jo vælge at tro på det eller ej.

Både The Guardian og The Daily Telegraph har skrevet, at QIA er interesseret i at købe United, mens Bloomberg nu skriver, at QIA byder på storklubben.

Bekymrende venskab

Og det skal i øvrigt være nu, for interesserede parter er blevet bedt om at vise interesse senest fredag, skriver Manchester Evening News.

Ifølge Dagbladet er brevet sendt til både Ceferin og Richard Masters, der er administrerende direktør i Premier League.

FairSquare henviser til brud på menneskerettighederne i Qatar samt det faktum, at kongefamilien selv administrerer landets ressourcer uden nogen form for gennemsigtighed eller ansvarlighed, som organisationen formulerer det.

Specielt Al-Khelaifis nære forhold til Ceferin er bekymrende, siger Nick McGeehan, leder af FairSquare, til Dagbladet.

- Vi ved ikke, hvordan UEFA ser på det her, men vi forstår det således, at Al-Khelaifi er gode venner med Aleksander Ceferin, siger han.

Og så er spørgsmålet selvfølgelig, om det kommer til at spille en rolle.