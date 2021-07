Ærkerivaler scorer kassen på kæmpe-handel

Jadon Sanchos skifte til Manchester United ender paradoksalt nok med at give bonus hos ærkerivalerne hos City

Super hypede Jadon Sancho skifter fra Borussia Dortmund til Manchester United.

Torsdag skriver den unge englænders nuværende arbejdsgiver i en fondsbørsmeddelelse, at de to fodboldklubber er enige om en handel.

United betaler 85 millioner euro - cirka 630 millioner kroner.

Af de mange, mange millioner pund, stryger 10 af dem retur over kanalen til Manchester, hvor City nyder godt af den videresalgsklausul, man i sin tid indgik med Dortmund.

Og selvom der synes at være en god dybde i City-ejer Mansours lommer, hersker der nok ingen tvivl om, at man trækker på smilebåndet i City-enden af byen over det kuriosum.

Interesse i fire år

Rent faktisk er der også en klausul i aftalen mellem City og Dortmund, der sikrer briterne mulighed for at matche Uniteds tilbud. Der hersker dog her bred enighed om, at det er urealistisk, da United og Sancho er enige om en overgang.

At det er Manchester United, der ender med at lokke ham væk fra sit ellers så succesfulde ophold i Dortmund, kan overraske meget få. For de dobbelte Champions League-vindere har længe været fans af Sancho.

Helt tilbage i 2017 forsøgte de at overbevise ham om at vælge dem i stedet for Dortmund, da han forlod Manchester City.

Det seneste år har der været dialog mellem Dortmund og United, og nu har klubberne så fundet hinanden.

Du kan læse meget mere om handlen her: Medier: Tæt på kæmpe transfer - her er prisen

Her kan du se alle de danske landsholdsspilleres lønninger (+)