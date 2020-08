Afbrød bryllup: Hun fik ham i fedtefadet

Manchester City-spilleren Oleksandr Zinchenko måtte tage pause fra bryllup for at rede trådene ud i forhold til konens udtalelser om Pep Guardiola

Så ruller 2. division igen, og Ekstra Bladet sender samtlige 14 kampe i hver eneste runde. Køb adgang her (+) for kun 49 kroner om måneden.

Der er utrolig mange ting, der kan gå skævt ved et bryllup, men det er nok de færreste, der har måttet agere brandslukker i samme grad som Manchester City-spilleren Oleksandr Zinchenko.

Han måtte trykke på pause-knappen midt under sit bryllup med Vlada Sedan for at glatte ud over for Pep Guardiola på grund af nogle udtalelser, som konen var kommet med, da City røg ud af Champions League.

- For at sige det mildt og uden at bruge bandeord, så er det totalt Guardiolas fejl, siger hun på sin Youtube-kanal.

- Det var en brøler at bruge så eksperimenterende taktik i så afgørende en kamp. Hvorfor spille med tre centrale forsvarsspillere?, lød det fra konen, der selv er journalist på ukrainsk tv.

Det faldt selvfølgelig ikke i god jord, så Zinchenko følte, han måtte gøre noget. Og gik så til tasterne.

- Jeg skriver det her fra mit bryllup. I stedet for at nyde øjeblikket. Jeg kan ikke lade det ligge. Jeg håber, I forstår, skriver City-spilleren i en Instagram-story.

Vlada Sedan tager ofte rundt og ser holdets kampe, fortæller den ukrainske landsholdspiller. Foto: Paul Ellis/Ritzau Scanpix

Zinchenko forsøger at mane til ro og forklare, at hun mere er en passioneret fan frem for en medieperson.

- I videoen kan I se hendes følelser lige efter kampen, og hun gav sin mening til kende som enhver anden fan. Fordi hun ville have os til at gøre det bedre.

- Nu ved vi helt sikkert, at vi ikke skal lægge det op på de sociale medier, fordi hun er min kone.

Den 23-årige venstreback er gradvist blevet en vigtigere spiller for Guardiola, og i sidste sæson spillede han i 19 Premier League-kampe.

Det er ikke første gang en fodboldspiller er kommet i problemer på grund af sin bedre halvdel - læs blandt andet om denne spiller, der endte med en fyring

Se også: Legendens nøgenbillede deler vandene

Se billederne her: Vonn for fræk til USA

Brøndby-redningen forude - hvis han får lov