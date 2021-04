Afbryder pressemøde med dårlige nyheder

Det sker - tit - at José Mourinho sætter sin helt egen dagsorden på Tottenhams pressemøder. Men at han bliver chokeret og emotionel sker stort set aldrig.

Alligevel skete det fredag på pressemødet forud for søndagens kamp hjemme mod Manchester United.

For mens en journalist er ved at stille ham et spørgsmål med referencer til Tottenhams 6-1-sejr over United i oktober, kigger han væk på sin telefon og bliver straks alvorlig, Det gør han, fordi nyheden om prins Philips død lige er tikket ind.

- Du må undskylde, men jeg har lige læst den sørgelige nyhed om prins Philip. Så jeg vil gerne kondolere til den kongelige familie og være ærlig omkring, at jeg har dyb, dyb, dyb respekt for den kongelige familie, indleder Tottenham-manageren med et trist blik i øjnene.

Den engelske prinsgemal blev 99 år og sov fredag stille ind på Windsor Castle. En nyhed, der lagde det engelske kongehus i sorg - og altså også portugisiske Mourinho.

- Jeg tror ikke, at det kun er dette land, der deler de følelser. Jeg er ikke engelsk, og jeg ved, at mange som mig selv har den dybeste respekt.

- Jeg er ked af at stoppe dit spørgsmål med dette her, siger han.

Efter det samlede han sig og vendte tilbage til spørgsmålene omkring søndagens storkamp.

Her er det altså Tottenham, der har håneretten efter 6-1-sejren på Old Trafford i oktober. På trods af det er det Mourinho, Pierre-Emile Højbjerg og de øvrige fra London-klubben, der hænger efter i tabellen.

Her indtager de inden weekenden sjettepladsen hele 11 point efter Ole Gunnar Solskjærs tropper på andenpladsen.

Se klippet fra pressemødet øverst i artiklen

TV-fodbold uden VAR? Alle 2. divisionskampe kan ses live i Ekstra Bladet+