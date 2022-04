Afgjort i sidste minut

Chelsea hentede søndag en vital sejr i kampen om de vigtige top-4-placeringer i Premier League.

På hjemmebane slog rækkens nummer tre gæsterne fra West Ham med 1-0 på en scoring i sidste minut.

Her dukkede indskiftede Christian Pulisic op inde i feltet og sparkede en tværpasning fra Marcos Alonso over målstregen til 1-0.

Chelsea havde presset på gennem det meste af kampen, og kort forinden havde Jorginho brændt et straffespark for værterne på Stamford Bridge.

West Hams Craig Dawson modtog i forbindelse med straffesparket direkte rødt kort.

Tilskuerne på Stamford Bridge havde derfor lige været igennem hele følelsesregistret, da Pulisic sendte størstedelen af publikum i ekstase med det afgørende mål.

Christian Pulisic kom ind fra bænken og blev matchvinder mod West Ham. Foto: Hannah McKay/Reuters

Chelsea var uden den danske midterforsvarer Andreas Christensen, der udgik med en skade i holdets seneste kamp.

Sejren betyder, at Chelsea på ligaens tredjeplads har et hul på fem point til Arsenal på fjerdepladsen. Der er yderligere to point ned til Tottenham på femtepladsen.

De fire bedste hold i Premier League er efter sæsonen sikret adgang til Champions League. Der resterer fem til seks kampe for de bedste hold i den engelske række.

I bunden fik Burnley givet sig selv håb om redning, da holdet på eget græs slog Wolverhampton med 1-0. Sejren sender Burnley forbi Everton, så holdet nu er over nedrykningsstregen.

Det kan dog ændre sig senere søndag, når Everton gæster mesterskabsbejlerne fra Liverpool.

I midten af tabellen spillede Brighton og Southampton 2-2, hvilket ikke ændrer det store for de to hold, der hverken er truet af nedrykning eller realistisk set kan nå de europæiske pladser.