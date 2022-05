Afslører: Derfor blev Schmeichel bænket

Den danske landsholdsmålmand Kasper Schmeichel kunne søndag have startet sin 150. Premier League-kamp i træk, da Leicester mødte Watford på udebane.

Men han måtte højst overraskende nøjes med at se kampen fra bænken, da Leicester vandt 5-1.

Årsagen var, at manager Brendan Rodgers havde valgt Danny Ward, der normalt er reserve, i Schmeichels sted. Det skyldes, at han gerne ville belønne waliseren for fire års tro tjeneste trods status som andetvalg.

- Da vi blev slået ud af Europa og havde fem kampe tilbage af sæsonen, fortalte jeg Kasper, at jeg ville bruge ham i tre af dem, og at Ward ville få to, siger Rodgers til avisen Leicester Mercury.

- Ward skulle også have spillet mod Norwich (i onsdags, red.), men han havde nogle problemer med knæet, og derfor var han ikke med

Danny Ward (tv.) har i sine fire år hos Leicester måttet nøjes med nogle få indhop i diverse pokalturneringer, da danske Kasper Schmeichel (th.) sidder solidt på posten som førstemålmand i klubben. Foto: Craig Brough/Reuters

Brendan Rodgers tilføjer, at det ifølge ham var vigtigt for 'sundheden blandt spillerne', at Danny Wards tålmodighed blev belønnet, og at han til tider har haft det dårligt over at lade waliseren sidde på bænken så ofte.

- Situationen siger noget om alle vores målmænd. For det første siger det noget om Kasper og hans kvalitet og sult efter at spille hver gang. Det vidner også om, hvor loyale vores andre målmænd er.

- Jeg har altid sagt, at jeg har to førstemålmænd. For mig handler det også om sundheden i gruppen. Det her var Danny Wards første Premier League-kamp (for Leicester, red.), og det har måske ikke været sundt for ham.

- Han har spillet nogle pokalkampe og gjort det godt, men hver gang vi er nået langt, har jeg valgt Kasper. Det her var kun fair over for ham og over for truppen, og man kunne se hans kvalitet, da han fik chancen, siger Rodgers.

Danny Wards 18 andre kampe for Leicester, som han skiftede til i 2018, har alle været i pokalturneringer.

Brendan Rodgers understreger over for avisen Leicester Mercury, at Kasper Schmeichel som aftalt vender tilbage i målet til Leicesters to sidste kampe i sæsonen mod Chelsea og Southampton.

