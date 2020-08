Afslører hemmelig transfer-snak i ny bog

Luka Modric erkender i ny bog at have været på hemmeligt besøg hos rivalernes klubejer

Han blev kåret til verdens bedste fodboldspiller i 2018, hvor han styrede Kroatien til finalen ved VM i Rusland.

Klubmæssigt har han spillet i Real Madrid siden skiftet fra Tottenham i 2012, men faktisk kunne kroatiske Luka Modric have været en af de helt store legender i Chelsea med et forbudt skifte til London-rivalerne året forinden.

Det afslører han i sin selvbiografi, der udkom 20. august.

I bogen fortæller han, hvordan han gik bag Tottenhams ryg og sammen med sin kone mødte Chelseas stinkende rige klubejer, Roman Abramovich, på hans luksusyacht ved den franske Riviera.

- Han gik lige til sagen og sagde, at han vidste, at jeg var en kvalitetsspiller, og at han ønskede, jeg skulle skrive under med Chelsea, skriver Modric i bogen ifølge The Guardian.

Modric i kamp for Tottenham og Kroatien. Foto: Borut Zivulovic/Sang Tan/Ritzau Scanpix

Modric havde fået smag for Champions League og at kæmpe med helt i toppen, så han ville gerne skifte til Chelsea, men han fortalte Abramovich, at forhandlingerne nok ville blive hårde.

- Vi var færdige med vores drinks efter 20 minutter, og Abramovich og hans kone tak sig diskret tilbage. Da han sagde farvel, foreslog han, at vi skulle slappe af og tage en svømmetur, men vi takkede ham og forlod båden, og inderst inde vidste jeg, at Tottenham-formand Daniel Levy ikke ville bryde sig om at høre det her, skriver Modric.

Modric fik ret, og først et halvt år senere begyndte Levy at gå med på transfer-snakken, og Modric blev i sommeren 2012 solgt til Real Madrid for 225 millioner kroner.

Læs mere om Abramovichs vilde yacht her

Abramovich i forbindelse med Chelsea-guld i 2012 - og derunder hans yacht under et besøg København i 2015. Foto: Lefteris Pitarakis/Linda Johansen/Ritzau Scanpix

Men for kroaten står flirten med Chelsea-ejeren stadig højt på listen over specielle oplevelser. Først var han og konen taget med privatfly fra Zadar til Cannes.

- Derefter blev vi hentet i en varevogn med tonede ruder og kørt til Nice. Her blev vi afhentet af Roman Abramovich' sikkerdshedsfolk, der satte os på en speedbåd og tog os med til Chelsea-ejerens yacht.

- 20 sikkerhedsfolk mødtes os på båden, og det hele var hurtigt og godt organiseret, og mens vi fandt os til rette, dukkede Abramovich op med sin kone og deres søn. Jeg blev fascineret af sikkerhedsfolkenes diskrete forsvinden, da han ankom, og det var tydeligt, at de var godt trænede, og alt var timet perfekt, skriver Modric.

Bogen udkom 20. august og går under navnet Luka Modric: My Autobiography.

