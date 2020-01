Afslører hemmeligheden bag super-kroppen

Adama Traoré er nok den mest muskuløse spiller i hele Premier League. Nu afslører han, at vægte slet ikke er en del af træningen

Et billede lige før jul af Adama Traoré vakte stor opsigt.

Den spinkle knægt, som man kendte fra Barcelona-tiden, var pludselig blevet en velvoksen herre med et ordentlig sæt muskler.

De skulle naturligvis vises frem efter Wolverhamptons sejr over Norwich i Premier League. På billedet til højre er den 23-årige spanier kun iført en vest med gps-tracker på overkroppen. Forvandlingen er ikke til at overse.



La espectacular evolución física de Adama Traoré https://t.co/RlBzAPzatD pic.twitter.com/QFr0gA0knI — MARCA (@marca) December 23, 2019

Der må ligge et hav timer i klubbens fitnessrum med absurd tunge vægte, ville man umiddelbart tænke.

Men nej...

Hovedpersonen selv afslører nu, hvad han har gjort for at blive et af Premier Leagues største jern.

- Min træning? Jeg bruger ikke vægte. Det er svært at tro, men jeg bruger ikke vægte. Det er genetisk. Jeg træner og optager masse meget hurtigt, har Wolverhampton-fløjen fortalt til den spanske tv-station laSexta.

Premier League-stjernen forklarer, at de her skuldre- og nakkemuskler er kommet til uden hjælp fra vægte. Foto: Carl Recine/Ritzau Scanpix

Spanieren er en populær herre - her på Old Trafford tidligere på sæsonen, hvor Wolverhampton var på besøg. Foto: Carl Recine/Ritzau Scanpix

Benmuskler er der også blevet trænet, men angiveligt ikke med vægte. Traoré og Wolverhampton led et smalt nederlag til Liverpool på Anfield mellem jul og nytår. Foto: Paul Ellis/Ritzau Scanpix

Selvom der skal en del fysik til at begå sig i Premier League, vil man måske tænke, at Wolverhampton-stjernens enorme muskler kan have gjort ham langsommere på grønsværen, men sådan forholder det sig ingenlunde.

I hjemmekampen mellem jul og nytår mod de forsvarende mestre, Manchester City, stod han nærmest egenhændigt for at få vendt et truende nederlag til sejr. Nede 0-2 fik Wolverhampton vendt kampen til en 3-2-sejr med både mål og assist fra Adama Traoré.

Siden han skiftede til engelsk fodbold i 2015 fra Barcelona, er det blevet til 35 Championship-kampe og 86 optrædener i Premier League.

