Afslører Kaspers planer: Selvfølgelig vil han videre

Han har reddet utallige point til Leicester, vundet dem et sensationelt mesterskab og været en lederfigur gennem mange år.

Skulle det ikke have overbevist større klubber, så havde Kasper Schmeichel også et konge-VM, hvor han også viste sine store evner - især i straffesparksduellerne.

Men alligevel er den 32-årige keeper stadig at finde i Leicester, som frister en tilværelse midt i Premier League.

Ifølge Schmeichels berømte far, Peter, vil sønnen gerne prøve sig af på en højere hylde, men her er dilemmaet: De store klubber i den bedste engelske række er ret godt besat på den position, og udlandet lokker ikke rigtig.

- Der er ikke mange steder at tage hen som målmand, for man vil ikke tage chancer. Man vil være sikker på at spille, siger han i studiet hos BeIN Sports.

- I Manchester United har de De Gea, Chelsea har Kepa, Allison i Liverpool og Manchester City har Ederson. Hvad er den næste store klub? Er det Everton?

Foto: Ritzau Scanpix

- Så skal man tage til udlandet. Jeg tror ikke, han vil det. Jeg tror, han elsker England for meget. Og elsker Premier League for meget.

- Det er svært. Selvfølgelig vil han videre og prøve noget større og udfordre sig selv som alle andre fodboldspillere, men på den anden side er Leicester en virkelig god fodboldklub.

Samtidig ser The Great Dane en stor forhindring for, at Leicester kommer med i den sjove ende, og her peger han på manager Claude Puel. Franskmanden skal væk, før de kan blande sig.

- Når de får styr på alting - og der lader jeg jer analysere, hvad det betyder - når de tager sig sammen, så er det faktisk ikke en dårlig fodboldklub. De har gode spillere, men de har ikke manageren, der kan få noget som helst ud af dem.

- Når der er styr på det, så vil man nok se Leicester i placeringerne fra otte til fem, hvor, jeg synes, de hører til.

