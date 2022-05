Afslører ny detalje om Eriksen-kup

- I oktober sidste år skrev min søn, jeg skulle hente Christian Eriksen, i december rykkede han for, om der skete handling, fortæller Thomas Frank, der har husket at give sønnen kredit for ideen

En ung mand uden for fodboldens verden spillede en stor rolle, da det lykkes Brentford at kapre Christian Eriksen i starten af året.

Vi skruer tiden tilbage til sidste efterår, hvor cheftræner Thomas Frank fik den første opfordring til at forstærke sit hold med Christian Eriksen.

Den besked kom fra lidt uventet kant. Det var hans 18-årige søn, der sendte en besked med et klart og tydeligt budskab: Far, tag fat i Eriksen!

Det var Thomas Franks søn, der tilbage i oktober opfordrede sin far til at tage fat i Christian Eriksen. Det skete et par måneder senere. I dag er Frank lykkelig for, at det lykkes at få fat i Christian Eriksen. Foto: Lars Poulsen.

Det gav Brentford-træneren lidt at tænke på, for det var kun få måneder forinden, at Christian Eriksen var faldet om i Parken, hvor han svævede mellem liv og død.

Thomas Frank foretog sig ikke noget de følgende måneder, før sønnen igen sendte en lille hilsen til sin far.

- Han rykkede mig igen i december. Og så gik der ikke lang tid, før jeg ringende til Christian første gang for at høre, om vi kunne lave en aftale.

- Vi havde alt på plads i midten af januar, men fordi Christian skulle gennem en række ekstra undersøgelser, blev aftalen først officiel i slutningen af måneden, forklarer Thomas Frank, der naturligvis har husket at takke sønnen og give ham den kredit, han fortjener for at presse på i forsøget på at forstærke Brentford-truppen med den danske landsholdsprofil.

Brentford har uden for banen ikke fulgt med den sportslige optur. Receptionen ligger i en container-barak. Til gengæld står træningsbanerne knivskarpt. Foto: Lars Poulsen.

Ekstra Bladet møder Thomas Frank, den succesrige danske cheftræner i Brentford, på Premier League-klubbens træningsanlæg i det vestlige London, hvor fly hvert tredje minut sværmer over anlægget for at lægge an til landing i Europas travleste lufthavn, Heathrow, få kilometer væk.

Mens Brentford i sandhed har vist Premier League-niveau på banen, har klubbens træningsanlæg haft meget vanskeligt ved at følge med den sportslige udvikling.

Standarden er mildest talt langt fra superliga-niveau, når man lige ser bort fra de velplejede træningsbaner, der som det eneste står knivskarpt.

Resten ligner groft sagt en flygtningelejr. Receptionen til anlægget ligger i en container-barak, pressefaciliteterne foregår i et partytelt, mens den fysiske træning indendørs finder sted i et stort telt, der står i forlængelse af træningsbanerne.

Christian Eriksen ved onsdagens træning, hvor han i flere sekvenser viste, hvorfor han på kort tid er blevet en markant profil i Brentford. Foto: Lars Poulsen.

Det er på ingen måder på grund af faciliteterne Christian Eriksen valgte Brentford, når man tænker på, hvad han kommer fra. Et topmoderne træningsanlæg i Inter og et splinternyt anlæg, som Tottenham havde bygget for få år siden.

- Vi har haft stor glæde af Christian. Det hersker der slet ingen tvivl om. Han har fantastiske kvaliteter, men vi har som klub også givet ham meget, da han kom til os, pointerer Thomas Frank og uddyber:

- Der er masser af kloge folk, der mener, at Christian Eriksen er for god til at spille her. Til dem vil jeg sige, at Christian kan spille på rigtig mange store hold – han blev jo senest italiensk mester med Inter i sidste sæson – men jeg tror, at Brentford har været det perfekte match for ham.

Christian Eriksen ved onsdagens træning i Brentford, hvor han i flere sekvenser viste, hvorfor han er så markant en profil i Premier League. Foto: Lars Poulsen.

- Den kultur vi har, hvor vi er meget hårdtarbejdende, passer rigtig godt til Christians mentalitet.

- I fodboldens verden er det vanvittigt svært at skabe en behagelig performance kultur. Men det har vi gjort, fordi vi har et fantastisk godt miljø med rigtig mange gode mennesker, påpeger Thomas Frank.

