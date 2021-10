Afslører om Ferguson: Smadrede spillers telefon

Den tidligere Manchester United-spiller Paul Parker fortæller, hvordan Sir Alex Ferguson engang smadrede Steve Bruce' telefon i pausen af en Premier League-kamp.

Det sker i et interview med det engelske medie The Mirror.

Her forklarer Parker, at hændelsen fandt sted i pausen i en Premier League-kamp, hvor første halvleg ikke var gået så godt.

Derfor var truppen udmærket klar over, at der ville blive talt med store bogstaver i omklædningsrummet. Det endte dog med at eskalere temmelig meget, fordi Steve Bruce' telefon begyndte at ringe, mens Ferguson var i gang med sin opsang.

- Jeg kommer aldrig til at glemme, dengang Ferguson endte med at smadre Steves mobiltelefon. Det skete i pausen af en kamp, hvor Steve havde ladt sin telefon været tændt, fordi hans kone var på sygehuset med rygproblemer, og derfor afventede han et opkald fra hende med en status, siger han og fortsætter.

Alex Ferguson og Steve Bruce sammen i forbindelse med en Premier League-kamp mellem Manchester United og Sunderland. Foto: Darren Staples/Ritzau Scanpix

- Vi havde spillet en dårlig første halvleg, og træneren begyndte at lange ud efter nogen af os. Pludselig begyndte en telefon at ringe, og Alex (Ferguson, red.) kiggede med det samme på mig. Heldigvis havde jeg mit på det rene, men derefter spurgte han én ad gangen, siger han.

- Til sidst var det Steve, der måtte trække den op ad lommen. Så tog træneren telefonen og smadrede den fuldkommen. Der var ingen, der turde sige noget, siger han.

Det er ikke første gang, man hører om temperament hos Sir Alex Ferguson, som tidligere har kastet en fodboldstøvle i hovedet på David Beckham.

Steve Bruce er i dag selv cheftræner i Newcastle United.