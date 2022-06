Afslører skænderi: - Hvem tror du jeg er?

Det er ingen hemmelighed, at Paul Pogba og José Mourinho ikke var perlevenner Manchester United, men i en ny dokumentar har den franske stjernespiller nu givet et mere detaljeret indblik i sit dårlige forhold til sin tidligere chef.

I en ny dokumentarfilm på Amazon Prime afslører Paul Pogba således, at forholdet kørte af sporet i slutningen af 2017, da franskmanden rejste til Miami for at genoptræne efter en skade.

- Det begyndte, da jeg blev skadet. Jeg sagde, at ville tage til Miami for at genoptræne. En paparazzi tog et billede af Zulay (Pogbas kone, red.) og jeg. José sendte billedet til Mino (Raiola, Pogbas daværende agent, red.). Det brød jeg mig overhovedet ikke om.

- Han (Mourinho, red.) sagde, at jeg var taget på ferie, mens jeg arbejdede fucking hårdt, lyder det således, ifølge Goal, fra Paul Pogba i dokumentaren.

- Jeg sagde til Mourinho: 'Er du seriøs? Jeg er skadet. Jeg træner tre gange om dagen her. Hvem, tror du, jeg er?' Det var nyt for mig at være på kant med min træner.

Paul Pogba og José Mourinho ankom begge til Manchester United i sommeren 2016, men portugiseren fik en fyreseddel i december 2018. Pogba har denne sommer forladt Manchester United, idet franskmandens kontrakt udløber.

