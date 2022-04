Afslører spøjst Eriksen-ritual

Christian Eriksen er en ombejlet herre i det engelske fodboldlandskab. Han har med stor overbevisning vist, at han stadig har masser at bidrage med.

Siden aftalen med Brentford kom i hus, har han hjulpet dem langt væk fra nedrykningsfaren. Hans flotte bedrifter på grønsværen har samtidig kastet massiv interesse af sig fra blandt andre Tottenham, Newcastle, Manchester United, Leicester og West Ham.

Alt imens ytrer Brentfords danske cheftræner, Thomas Frank, sig i positive vændinger om Eriksen, som han gerne ser fortsætte i Brentford efter sommerferien. Det gør holdets svenske forsvarsspiller, Pontus Jansson,tilsyneladende også.

- Det er et af mine projekter (at få ham til at blive, red.). Jeg spiser tidlig morgenmad med Christian hver dag for at overbevise ham om at blive. Han har ikke selv truffet en beslutning, men lad os se, hvad der sker, siger Pontus Jansson med et smil ifølge sportsjournalisten Isabelle Barker, der blandt andet skriver for The Sun og har fodboldpodcasten Fulhamish.

Christian Eriksen har kontraktudløb med Brentford til sommer, hvor han indtil videre har optrådt syv gange, leveret et mål og to assists til samme Pontus Jansson og Ivan Toney.

Den 30-årige dansker har samtidig gjort comeback på Kasper Hjulmands landshold, hvor han fik spilletid i to testkampe mod Holland og Serbien tilbage i marts. I begge kampe noterede Eriksen sig for en scoring.