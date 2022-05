Afslører statue af legendes historiske mål

Manchester City afslører fredag en statue af angriberen Sergio Agüero, der for præcis ti år siden scorede sit mest berømte mål, som sikrede holdet mesterskabet på sidste spilledag i Premier League foran lokalrivalen, Manchester United.

- Det er i sandhed en skøn begivenhed for mig, siger Agüero om hæderen.

Hans mål i overtiden for ti år siden mod QPR sikrede Manchester City det første mesterskab siden 1968 og indvarslede et tronskifte i toppen af Premier League, som Manchester United havde domineret de foregående årtier.

Agüero vil få nu et evigt minde i form af statuen, der ventes at afbilde ham vifte med sin trøje efter sit historiske mål i det 93. minut.

Angriberen kom til Manchester City i 2011. Siden var han med til at føre klubben til fem mesterskaber.

Den 33-årige argentiner er med 260 mål i 390 kampe Citys mest scorende spiller nogensinde.

Artiklen fortsætter under billedet..

Sergio Aguero skiftede til Barcelona i sommeren 2021. Foto: ALBERT GEA/Ritzau Scanpix

I sommeren 2021 skiftede han på en fri transfer til Barcelona. Han nåede blot at spille fem kampe i den catalanske storklub, før han i december indstillede sin aktive karrieren på grund af et hjerteproblem.

- I de ti år (i City, red.) vandt jeg en masse trofæer og var med til at gøre klubben til en af de mest dominerende i verden, siger Agüero, som vil være til stede ved fredagens afsløring af statuen.

- Jeg er meget taknemmelig, for at klubben rejser denne statue som en anerkendelse af min fodboldkarriere i Manchester. Det er noget helt særligt. Jeg kan huske, at jeg var meget ung. At se mig selv for ti år siden er meget bevægende, siger han.

I april blev Sergio Agüero optaget i den engelske ligas Hall of Fame sammen med blandt andre den tidligere danske målmand Peter Schmeichel.

Statuer af spillere eller managers, der har skilt sig ud, er gængse foran engelske fodboldstadions.

Manchester United har for eksempel i årevis haft en statue af legenderne George Best, Denis Law og Bobby Charlton stående foran Old Trafford.