Afslører tanker om Eriksen: - Jeg var aldrig i tvivl

I begyndelsen af 2022 vendte Christian Eriksen tilbage til fodboldbanen efter sin forfærdelige ulykke i Parken under EM.

Danskeren gjorde comeback i Premier League for Brentford, hvor han hurtigt blev holdets omdrejningspunkt.

Christian Eriksens imponerende niveau kom overhovedet ikke bag på Mathias Jensen, selvom den tidligere Tottenham-stjerne ikke havde spillet fodbold i lang tid.

Det afslører Mathias Jensen i et interview med Premier League-klubbens hjemmeside.

- Det var en stor transfer for klubben, og selv om folk var i tvivl om, hvordan han var fysisk efter det, der var sket, var jeg det ikke, lyder det, inden han fortsætter:

- Alle havde set, hvad han leverede for Tottenham i syv år, og selvfølgelig var han ude i seks måneder, men han var ikke rigtig skadet. Det var ikke en almindelig skade.

Artiklen fortsætter under billedet..

Foto: Jens Dresling

Annonce:

Den nuværende Brentford-profil tilføjer, at det hjalp Thomas Franks mandskab at få landsholdsstjernen ind i truppen.

- Jeg syntes, at det var rigtig godt for holdet. Vi var ligeledes inde i en hård periode, så det hjalp os bare og gav os et boost, fordi han ikke havde været en del af den hårde periode. Så han kom bare ind med en stor energi.

- Han var ekstremt klar og nød bare sit spil mere end nogensinde før, så det var jeg glad for.

Christian Eriksen tog videre i sommer, hvor han skiftede fra London-klubben til Manchester United.

På Old Trafford har danskeren været decideret fremragende. Desværre er han lige nu tvunget på sidelinejn med en skade.