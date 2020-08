Afsløret i dokumentar: - Agenten kontrollerer alt

Så ruller 2. division igen, og Ekstra Bladet sender samtlige 14 kampe i hver eneste runde. Køb adgang her (+) for kun 49 kroner om måneden.

Streamingtjenesten Amazon Prime gjorde et større scoop, end de i den vildeste fantasi havde kunnet drømme om, da det lykkedes at overbevise Tottenham om, at London-klubben skulle være omdrejningspunkt for en ny dokumentarserie: 'All or Nothing'.

For 2019-20-sæsonen blev et vanvittigt drama, som end ikke den skarpeste manuskriptforfatter kunne havde udtænkt på forhånd.

Efter nederlaget til Liverpool i Champions League-finalen i forrige sæson røg Spurs ud over kanten i et fri fald af en kampagne, hvor den populære manager Mauricio Pochettino blev fyret og erstattet med altid kontroversielle José Mourinho, mens Tottenham sejlede nedad i tabellen, indtil hele (fodbold)-verdenen blev slået totalt omkuld af den frygtede coronavirus.

Amazon har haft nærmest uhindret adgang til livet i kulisserne, og kommer meget tættere på, end det eksempelvis var tilfældet med serien om Manchester City. Foto: Amazon

Og det er ikke småting, der er med i dokumentar-serien, der løber over skærmen første gang mandag aften.

For kameraerne har været med overalt. Blandt andet har José Mourinho måttet acceptere, at der sad et tændt kamera i hjørnet af hans kontor 24 timer i døgnet.

Oven i hatten fik Amazon også afslutningen på den langstrakte transfersaga med Christian Eriksen som midtpunkt med i pakken, så der er masser af guf - også for danske fodboldfans.

Her er nogle af højdepunkterne fra de første tre afsnit, som Ekstra Bladet har fået lov til at smugkigge inden premieren.

'Ingen kender den rigtige sandhed'

Christian Eriksens sidste tid i Tottenham var omgærdet af mystik, og i 'All or Nothing' får seerne et indblik i klubbens frustrationer over danskerens agent, Martin Schoots.

Den danske bold-maestro fylder en del i det tredje afsnit, hvor José Mourinho taler med bestyrelsesformand og klub-boss Daniel Levy om ham.

- Når vi har brug for at have bolden, så flytter han den bedre, og holdet er en smule mere flydende. Men en ting er dynamikken, og noget andet er det skub, man kan give holdet. Det gør han ikke. Han mangler den ekstra begærlighed, siger portugiseren og spørger så, hvor Eriksen skal hen.

- Jeg ved det ikke. Problemet med Christian er, at ingen kender den rigtige sandhed. Hans agent kontrollerer alt, og der er ingen dialog mellem agenten og klubben, siger Levy og fortsætter:

Christian Eriksen ser temmelig tvivlende ud, da Tottenham-spillerne får nyheden om, at José Mourinho afløser Mauricio Pochettino. (Foto: Amazon Prime)

De bliver enige om at give Eriksen et sidste tilbud om at blive.

- Så ved vi, at vi har prøvet.

Men det tog danskeren som bekendt ikke imod, og kameraerne er også med, da bestyrelsesformanden til sidst giver ham lov til at skifte.

I dokumentar-afsnittet fortæller Eriksen også om sin oplevelse af den store spekulation omkring hans fremtid, og han retter en hård kritik mod medierne.

- Det er den eneste branche i verden, hvor man kan skrive, hvad man vil, uden at det har konsekvenser, lyder det fra den daværende Spurs-spiller.

I januar skiftede han til Inter,

Ekstra Bladet har kontaktet Martin Schoots for at høre hans version af transferforløbet, men agenten har ikke reageret på henvendelsen.

'Jeg er bange for dig!'

José Mourinho er helt sikkert ikke fan af Serge Aurier. Foto: Amazon Prime

Den ivorianske højreback Serge Aurier har altid delt vandene blandt Spurs-tilhængerne, for ligeså giftig han er på modstandernes banehalvdel, ligeså farlig er han for sit eget hold, når der skal forsvares.

Og José Mourinho er heller ikke fan.

I hvert fald tager han hverken hensyn til de rullende kameraer eller Auriers følelser, da han råt for usødet giver sin vurdering af højrebackens defensive evner før Champions League-opgøret mod græske Olympiakos.

- Serge, du er en markeringsspiller. Taler du godt engelsk?, spørger portugiseren.

José Mourinho lægger ikke fingrene imellem. Foto: Amazon

Aurier nikker bekræftende og får så sandheden smidt direkte i ansigtet.

- Jeg er bange for dig som markeringsspiller, fordi du er i stand til at begå et lortestraffespark på grund af VAR. Så jeg siger det allerede til dig. Jeg er bange for dig.

Alligevel var Serge Aurier førstevalg gennem hele sæsonen, men siden kameraerne blev slukket, har Spurs henter Matt Doherty i Wolverhampton, mens alt tyder på, at Auriers dage i klubben er talte.

'Du er fucking doven'

Dele Alli er for doven, siger José Mourinho i dokumentaren. Foto: Amazon.

En af de spillere, der har profiteret af Mourinhos ankomst er Dele Alli, der vågnede op fra et længerevarende formdyk.

Måske, fordi han fik et ordentligt los i en vis legemsdel, da 'The Special One' overtog taktstokken i Tottenham.

- Kom nu, Dele. Bevæg dig, mand. Du er for langsom. Bed om bolden, du er fucking doven. Jeg bliver en plage for dig, og du er heldig. Når jeg er en plage for dig, er det fordi, jeg godt kan lide dig, lyder det fra Mourinho, der fortsætter tiraden på det efterfølgende holdmøde.

- Jeg har allerede forstået, at du er en fucking doven fyr til træning. Jeg har ikke brug for flere dovne dage, fastslår den legendariske træner, der også deler verbale øretæver ud til resten af truppen.

- Måske tager jeg fejl. Jeg føler, at I helt ærligt er en flok flinke fyre. Men I kan ikke være flinke i 90 minutter. Der skal I være en flok røvhuller. Men intelligente røvhuller, ikke dumme røvhuller. Dumme svin forstået på den måde, at I er der for at vinde kampen, siger han til Tottenham-spillerne, som trods masser af talent aldrig vinder noget.

Tottenham-spillerne er for flinke, konstaterer José Mourinho. Foto: Amazon

José Mourinho viser sig dog undervejs at være meget mere end bandeord og hårde attituder, og der er da også mange blødere øjeblikke i serien, selvom der ikke er meget succes for Spurs.

Den kommer måske i den sæson, som begynder om mindre end to uger.

I mellemtiden kan både Tottenham-fans og alle andre fordrive ventetiden med det, der ligner den mest spektakulære dokumentar-serie om et Premier League-hold nogensinde.

De første tre episoder er ude 31. august, og så kommer der tre nye afsnit hver mandag til og med 14. oktober.

