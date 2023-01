Afviser blankt: Det passer ikke

Det ligger alligevel ikke i luften, at Cristiano Ronaldo på et tidspunkt vender tilbage til europæisk topfodbold.

Mandag skrev Marca, at Cristiano Ronaldo angiveligt skulle have en særlig klausul i sin kontrakt, der tillader ham at rykke til Newcastle, der er ejet af Saudi Arabien, på en lejeaftale, såfremt den engelske klub vil ende i top fire i denne sæson og dermed spiller Champions League til næste.

Rygtet har dog intet på sig, lyder det fra Eddie Howe, som blev spurgt ind til det inden Newcastles vigtige Premier League-opgør mod Arsenal tirsdag aften.

- Vi ønsker Cristiano alt det bedste i hans nye eventyr, men der er ingen sandhed i det her set ud fra vores perspektiv, lyder det kortfattet fra englænderen.

Dermed ligger et skifte til St James' Park altså ikke lige i Ronaldos planer for fremtiden, og umiddelbart ville det også være svært at forestille sig sådan et skifte give god mening med tanke på, at Newcastle har stor succes med den måde, de presser modstanderne på - noget som Ronaldo ikke ligefrem excellerer i.

Cristiano Ronaldo blev præsenteret i Al Nassr tirsdag aften, hvor han blandt andet sagde, at hans arbejde i Europa er overstået forstået på den måde, at han har vundet alt, han skulle vinde.

Derudover kom han ind på, at klubber fra Brasilien, Australien, USA og Portugal forsøgte at hente ham, før han besluttede sig for at skifte til Al Nassr.